Audiência pública discute integração da comunidade e sustentabilidade no Festival de Inverno de Bonito 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

No lugar do croissant, pão com manteiga e café com leite queimado. No intervalo entre um jogo e outro, fatias de queijos de diferentes áreas produtoras (Vertentes, Serro, Canastra, Araxá e Norte). O cardápio ainda conta com pão de queijo com pernil, frango a paçoquinha, verduras refogadas com fubá cremoso e ovo caipira, entre outras […]