Governo do Estado inaugura Centro Integrado de Comando e Controle da Fronteira em Dionísio Cerqueira

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello inaugurou nesta quarta-feira, 19, o Centro Integrado de Comando e Controle da Fronteira (CICCF), em Dionísio Cerqueira. O espaço foi totalmente reformado e equipado para garantir a atuação conjunta das Forças de Segurança de Santa Catarina, além da Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda, Cidasc, Samu, Vigilância Sanitária, Conselho Estadual de Combate à Pirataria, órgãos federais, ambientais e municipais. O CICCF também permitirá operações integradas com forças policiais do Paraná e da Argentina, reforçando a segurança na região de fronteira.

“A integração das Forças de Segurança é fundamental para o combate ao crime e a proteção das nossas fronteiras. Com esse novo centro, Santa Catarina reforça sua estrutura para agir de maneira rápida e eficiente em operações conjuntas com outros estados e até com a Argentina”, afirmou o governador, Jorginho Mello.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Participaram da cerimônia também o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Emerson Fernandes, o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Fabiano de Souza, e da perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer Fronza.

O CICCF está localizado junto ao 36º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina e conta com salas de operações, administração e reuniões, alojamentos, cozinha e banheiros. A unidade servirá para a gestão de crises em diversas áreas, incluindo Segurança Pública, Defesa Civil e Vigilância Sanitária.

“Essa estrutura moderna vai potencializar o trabalho das Forças de Segurança, permitindo um monitoramento mais eficiente e ações coordenadas em tempo real. É um grande avanço para o combate à criminalidade na fronteira”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O investimento total é de quase R$ 3 milhões, distribuídos entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por meio da doação de equipamentos de monitoramento e informática; a Prefeitura de Dionísio Cerqueira, com a reforma das edificações; e a Polícia Militar de Santa Catarina com investimento de na estrutura do CICCF e na reforma do prédio de apoio.

“O início do estado de Santa Catarina está extremamente orgulhoso com mais essa entrega do Governo de Santa Catarina. Nós hoje temos aqui o Centro Integrado de Comandado e Controle, uma parceria de várias mãos que vai trazer muito mais segurança tanto pra nossa fronteira, como para o nosso estado. Obrigado governador Jorginho Mello, o povo de Dionísio Cerqueira, do Paraná e também da Argentina agradecem por esse investimento na nossa fronteira”, acrescentou a prefeita de Dionísio Cerqueira, Bianca Maran Bertamoni.