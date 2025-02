Inscrições para camarote com acessibilidade na Avenida Carnaval começam dia 20 de fevereiro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, informa que a partir do dia 20 de fevereiro estarão abertas as inscrições para pessoas com deficiência e seus acompanhantes (quando necessário) que desejam acesso ao camarote com acessibilidade na Avenida Carnaval.

Serão disponibilizadas 10 vagas, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Turismo e Lazer. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar um comprovante que ateste a condição de pessoa com deficiência.

Essa iniciativa tem como objetivo garantir inclusão e acessibilidade para que todos possam aproveitar o Carnaval de forma segura e confortável.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Turismo e Lazer.