Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (19/02) na Globo, Receitas Para o Amor

Sessão da Tarde de Quarta-feira (19/02/2025) – Receitas Para o Amor

Na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, a Sessão da Tarde traz uma comédia romântica envolvente e saborosa: “Receitas Para o Amor” (The Food Guide to Love). O filme, lançado em 2013, é uma produção espanhola, francesa e irlandesa, dirigida por Dominic Harari e Teresa Pelegri. No elenco, destacam-se Richard Coyle, Leonor Watling, Ger Ryan e Simon Delaney.

Sinopse

O filme acompanha Oliver Byrne (Richard Coyle), um crítico gastronômico renomado que parece ter a vida dos sonhos: sucesso profissional, fama e influência no mundo da culinária. No entanto, sua vida amorosa é um verdadeiro desastre. Apesar de ser carismático e sedutor, seus relacionamentos nunca dão certo.

Tudo muda quando ele conhece Bibiana (Leonor Watling), uma curadora de arte espanhola que é sua completa oposta: idealista, apaixonada e com valores muito diferentes dos dele. Enquanto Oliver é cético e despreocupado, Bibiana tem uma visão mais profunda e intensa sobre a vida e os sentimentos. Com o passar do tempo, os dois acabam envolvidos em uma relação cheia de desafios, aprendizados e, claro, muita comida deliciosa.

Por que assistir?

“Receitas Para o Amor” mistura romance e humor em uma história encantadora sobre mudanças, amadurecimento e a busca pelo verdadeiro significado do amor. Além disso, o filme apresenta belíssimas cenas envolvendo a gastronomia, o que o torna uma ótima escolha para os amantes da culinária e dos filmes leves e divertidos.

📺 Não perca! “Receitas Para o Amor” será exibido na Sessão da Tarde na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, na TV Globo.

