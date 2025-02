Anderlecht x Fenerbahce ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entreAnderlecht x Fenerbahcee acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Veja Também

Anderlecht x Fenerbahce: Previsão, Notícias e Escalações para a Europa League

Na segunda etapa dos Playoffs da Europa League, os turcos do Fenerbahce viajam ao Lotto Park, em Bruxelas, para enfrentar o Anderlecht, que sofreu uma derrota de 3 a 0 no primeiro confronto. Com uma vantagem de três gols no agregado, o Fenerbahce entra em campo como favorito para avançar às oitavas de final, onde enfrentará o vencedor entre Rangers e os atuais campeões da Conference League, Olympiacos.

Prévia do Confronto

Após uma primeira etapa decisiva, em que os gigantes turcos conseguiram abrir uma vantagem significativa com gols de Dusan Tadic, Edin Dzeko e Youssef En-Nesyri, o Anderlecht se vê diante de uma tarefa quase impossível: reverter uma desvantagem histórica. Estatísticas mostram que 135 de 136 equipes que perderam o primeiro confronto por pelo menos três gols foram eliminadas do torneio. Mesmo assim, os belgas buscarão inspiração na famosa virada do Valencia na temporada 2013–14, quando conseguiram superar uma derrota por 3 a 0 e avançar na competição.

Apesar da derrota na partida de ida, o Anderlecht vem de uma vitória recente por 1 a 0 contra o Charleroi, o que os impulsionou para a zona de classificação na Pro League belga. No entanto, essa recuperação não elimina a pressão de encarar um adversário que mantém uma sequência invicta de 14 jogos em todas as competições sob o comando de José Mourinho.

Notícias das Equipes

Anderlecht

Desfalques: O atacante Kasper Dolberg foi forçado a sair com uma lesão no joelho durante a última partida contra o Charleroi e, juntamente com Yari Verschaeren (lesão na virilha) e Mario Stroeykens (tornozelo), encontra-se no tratamento.

O atacante Kasper Dolberg foi forçado a sair com uma lesão no joelho durante a última partida contra o Charleroi e, juntamente com Yari Verschaeren (lesão na virilha) e Mario Stroeykens (tornozelo), encontra-se no tratamento. Alternativas: Luis Vazquez, que já marcou dois gols na Europa League nesta temporada, deve ser acionado para substituir Dolberg no ataque. Anders Dreyer, Cesar Huerta e, possivelmente, Thorgan Hazard ou Tristan Degreef, estarão à disposição para dar suporte ofensivo. Na defesa, Jan Vertonghen, recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser considerado, mas Jan-Carlo Simic e Lucas Hey (ou Adryelson) devem comandar a zaga.

Fenerbahce

Desfalques: Jayden Oosterwolde e Rodrigo Becao estão fora por lesões no joelho, enquanto Dominik Livakovic (coxa), Diego Carlos (lesão não especificada), Caglar Soyuncu e Alexander Djiku (problemas musculares) também não devem disputar a partida.

Jayden Oosterwolde e Rodrigo Becao estão fora por lesões no joelho, enquanto Dominik Livakovic (coxa), Diego Carlos (lesão não especificada), Caglar Soyuncu e Alexander Djiku (problemas musculares) também não devem disputar a partida. Opções defensivas: Sofyan Amrabat vem atuando no centro da defesa e deverá permanecer como peça-chave, ao lado do recém-chegado Milan Skriniar e, possivelmente, Levent Mercan ou Yusuf Akcicek.

Sofyan Amrabat vem atuando no centro da defesa e deverá permanecer como peça-chave, ao lado do recém-chegado Milan Skriniar e, possivelmente, Levent Mercan ou Yusuf Akcicek. Ataque: Edin Dzeko, em excelente fase com gols consecutivos nas últimas partidas europeias, deve iniciar ao lado de Youssef En-Nesyri, mantendo a pressão ofensiva característica do time turco.

Prováveis Escalações

Anderlecht (possível escalação):

Goleiro: Coosemans

Coosemans Defesa: Sardella, Simic, Adryelson, Augustinsson

Sardella, Simic, Adryelson, Augustinsson Meio-campo: Leoni, Dendoncker

Leoni, Dendoncker Ataque: Anders Dreyer, Cesar Huerta, Degreef, Luis Vazquez

Fenerbahce (possível escalação):

Goleiro: Egribayrat

Egribayrat Defesa: Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Akcicek

Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Akcicek Meio-campo: Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic

Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic Ataque: Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Previsão

Mesmo com a incerteza gerada pela recente derrota do Anderlecht no jogo de ida, a história e o desempenho consistente do Fenerbahce indicam que os turcos devem manter sua vantagem. A previsão é de uma vitória do Fenerbahce por 3 a 1 na partida, garantindo um agregado de 6 a 1 e a tão almejada vaga nas oitavas de final da Europa League.

Com a pressão alta e as expectativas elevadas, o duelo entre Anderlecht e Fenerbahce promete ser um espetáculo repleto de emoção e disputas intensas. Fique ligado para mais atualizações e análises à medida que o confronto se aproxima, e prepare-se para uma noite decisiva no futebol europeu!

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

Tags:

Champions League, Roma Manchester United Arsenal PSV

#Atalanta #B04