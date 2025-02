CORUJÃO exibe Hoje Quinta (20/02) na Globo – Caminhos Perdidos

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 20/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quinta-feira, 20/02/2025 Sessão da Tarde Paddington 2 Título Original: Paddington 2 País de Origem: Americana Ano de Produção: 2017 Diretor: Paul King Elenco: Michael Gambon, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Ben Whishaw, Sally Hawkins, Classe: Família Tia Lucy vai fazer 100 anos, e Paddington se encanta com um livro antigo para dar de presente a ela. Mas um ator frustrado rouba a obra e coloca a culpa nele. Corujão I Caminhos Perdidos Título Original: Lost in the Sun País de Origem: Americana Ano de Produção: 2015 Diretor: Trey Nelson Elenco: Josh Duhamel, Josh Wiggins, Lynn Collins, Emma Fuhrmann, Rebecca Chulew, Robert Johnson Classe: Suspense Um bandido sequestra um garoto de 13 anos, cuja mãe acaba de morrer. Juntos, eles embarcam em uma série de assaltos e logo desenvolvem uma forte ligação.

Filmes da Quinta-feira (20/02/2025) na TV Globo

Na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, a TV Globo traz duas grandes produções para entreter os telespectadores. Na Sessão da Tarde, uma aventura divertida com o urso mais amado do cinema, e no Corujão I, um suspense emocionante que promete prender a atenção do público.

Sessão da Tarde – Paddington 2

🕒 Horário: Tarde (aproximadamente às 15h30)

🎬 Título Original: Paddington 2 (2017)

🌎 Origem: EUA

🎥 Diretor: Paul King

⭐ Elenco: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Ben Whishaw, Sally Hawkins, Michael Gambon

Sinopse

O adorável urso Paddington está de volta para mais uma aventura emocionante. Agora vivendo feliz com a família Brown, ele decide presentear sua querida Tia Lucy com um livro raro para o seu aniversário de 100 anos. No entanto, um ator frustrado, interpretado por Hugh Grant, rouba a obra e incrimina Paddington. Determinado a provar sua inocência, o ursinho embarca em uma jornada cheia de humor e ação para recuperar o presente.

Por que assistir?

Com uma história envolvente e repleta de momentos emocionantes, Paddington 2 é um filme ideal para toda a família. Com visual encantador e mensagens sobre amizade, perseverança e honestidade, essa sequência conquistou o público e a crítica, sendo considerado um dos melhores filmes infantis dos últimos anos.

Corujão I – Caminhos Perdidos

🕒 Horário: Madrugada (aproximadamente às 02h00)

🎬 Título Original: Lost in the Sun (2015)

🌎 Origem: EUA

🎥 Diretor: Trey Nelson

⭐ Elenco: Josh Duhamel, Josh Wiggins, Lynn Collins, Emma Fuhrmann

Sinopse

O jovem Louis (Josh Wiggins) acaba de perder a mãe e se vê sozinho no mundo. No meio dessa tragédia, ele cruza o caminho de John (Josh Duhamel), um criminoso que decide levá-lo em uma jornada perigosa pelo país. Juntos, eles realizam uma série de assaltos, mas, surpreendentemente, desenvolvem uma conexão inesperada. O filme mostra a relação complexa entre os dois e como essa viagem pode mudar suas vidas para sempre.

Por que assistir?

Caminhos Perdidos é um suspense envolvente que mistura drama e ação, trazendo uma trama intensa sobre redenção, escolhas e segundas chances. Com atuações marcantes e um enredo intrigante, é um ótimo filme para quem gosta de histórias carregadas de emoção.

📺 Não perca esses dois grandes filmes na quinta-feira (20/02/2025) na TV Globo!