Entrega de ônibus escolar marca início dos investimentos em ‘Ano da Educação’ – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta quinta-feira (20) o prefeito Josmail Rodrigues entregou a Secretaria de Educação um ônibus escolar novo, com investimentos de R$ 462, oriundos do novo PAC, por meio de emenda parlamentar do Deputado Dagoberto Nogueira. O veículo é o primeiro a vir equipado com ar-condicionado e segundo prefeito, marca o início de uma série de investimentos previstos na Educação em 2025.

“No início do mês estivemos em Brasília, articulando junto ao Governo Federal, deputados e senadores de MS, investimentos para o nosso município, tendo a Educação como principal demanda para este ano. Precisamos renovar a nossa frota, que atualmente é composta por 27 linhas, que percorrem mais de 4 mil km diários, buscando cada vez mais, conforto e segurança para nossos estudantes. Esse ônibus, por exemplo, é o primeiro a vir com ar-condicionado, e nosso desejo, é que possamos oferecer isso para todos, porém o caminho é longo, mas nosso objetivo é que até o final do ano, conseguimos pelo menos mais quatro veículos para a Educação”, detalha Josmail.

A secretária de Educação, Eliana Fregatto, também pontuou investimentos nas escolas, que estão recebendo reforma e destacou a entrega dos kits escolares e uniformes para os mais de 3,2 mil alunos da Reme, previsto para início de março.

“Estamos finalizando a reforma da Escola João Alves de Arruda e também fizemos algumas melhorias mais urgentes na Escola Manuel Inácio de Farias, mas a expectativa é que até o final do ano consigamos reformar todas as unidades. Também recebemos R$ 700 mil da senadora Soraya Thronicke, que será investido na reforma da escola rural General Osório, no Assentamento Guaicurus e antes de iniciarmos as aulas, fizemos a dedetização e limpeza das caixas d’água de todas as escolas”, reforça.

Além disso, Josmail pediu a colaboração de professores e demais servidores da Educação para economia de recursos, seja desligando luzes e ares-condicionados quando não estiverem em uso, seja nos pedidos de atestados médicos, para que sobrem mais investimentos para demais áreas e também destacou que o município deve realizar concurso público em 2025. “Não será apenas para a Educação, mas o objetivo é que também possamos iniciar o ano letivo de 2026 com os professores já definidos”, explica.