Guardas municipais prendem homem suspeito de furtar turistas de hostel no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Suspeito de furtar turistas foi detido – GM/Divulgação

Guardas municipais da unidade de Ordem Pública (UOP) de Copacabana prenderam um homem de 33 anos no Centro do Rio, na tarde de quarta-feira (19/02). Ele é suspeito de furtar objetos de quatro turistas, provenientes do Canadá, Peru e Uruguai, que estavam hospedados em um hostel na Lapa, na Região Central.

Durante o patrulhamento nas imediações do Museu de Arte Moderna (MAM), as equipes foram acionadas por um funcionário do hostel, que relatou que o suspeito havia se hospedado no local nos dias 18 e 19 de fevereiro. Com o auxílio de um rastreador, os guardas localizaram e prenderam o homem. Em sua posse, foram encontrados diversos objetos, incluindo fones de ouvido, caixa de som, filtro portátil, lanterna, tênis, entre outros. Todos os itens foram entregues às vítimas na delegacia.

As vítimas e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon, onde o caso foi registrado.