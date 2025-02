Palpites ABC x Olaria , Escalações, Onde assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/02)

O jogo entre ABC x Olaria marcado para acontecer nesta HOJE às 21H30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem ABC que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do ABC

ABC x Olaria: Tudo sobre o confronto pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2025 continua a todo vapor, e nesta quinta-feira (20), ABC e Olaria se enfrentam em um duelo decisivo pela primeira fase da competição. A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O vencedor enfrentará América-MG ou Humaitá na próxima fase.

ABC CHEGA EM ALTA

O ABC vive um grande momento e chega embalado para a estreia na Copa do Brasil. A equipe potiguar terminou a primeira fase do Campeonato Potiguar invicta, com o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O técnico Ney Franco comandou treinos intensivos nos últimos dias, focando em ajustes táticos e finalizações.

— Trabalhamos forte na pré-temporada e agora temos um compromisso importante. Vamos encarar um adversário que tem tradição e vem motivado. Nosso objetivo é buscar a classificação — destacou Ney Franco.

A equipe potiguar concluiu sua preparação no CT Alberi Ferreira de Matos antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde busca avançar à segunda fase.

OLARIA ESTREIA NA TEMPORADA

Diferente do ABC, o Olaria ainda não disputou jogos oficiais em 2025. O time carioca vem se preparando desde dezembro e aposta no entrosamento do elenco e no comando do técnico Marcus Alexandre para surpreender na Copa do Brasil.

Em 2024, o Olaria foi vice-campeão da Série A2 do Campeonato Carioca e da Copa Rio, o que garantiu sua vaga no torneio nacional.

— Nossa equipe trabalhou forte nesse período de preparação e sabemos da importância desse jogo. Queremos fazer uma grande partida e buscar a classificação — afirmou o treinador do Olaria.

O clube da Rua Bariri jogou a Copa do Brasil pela primeira vez em 2024, quando foi eliminado na primeira fase pelo São Bernardo. Agora, busca um desfecho diferente diante do ABC.

FICHA TÉCNICA

ABC x Olaria

🗓 Data: 20/02/2025

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟 Estádio: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

👨‍⚖ Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

👥 Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)

Prováveis Escalações

✅ Olaria-RJ: Vitor Hugo; Rossales, João Renato, Thiago Silva, Wilson; Silvano, Recife, Rodriguinho, Wesley Manga; Gabriel Sathler, Gustavo Furtado.

👔 Técnico: Edson Souza

✅ ABC-RN: Felipe Garcia; Matheus Rocha, Windson, Bruno Bispo, Manoel; Wellington Reis, Madison, Adeílson; Brizuela, Wallyson, Emanuel.

👔 Técnico: Ney Franco

O confronto promete ser equilibrado, com o ABC apostando no bom momento e o Olaria buscando surpreender. Quem avançar encara América-MG ou Humaitá na próxima fase da Copa do Brasil.

Análise de Dados

