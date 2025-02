Quais filmes vão passar SÁBADO (22/02) na Globo? CORUJÃO E SUPERCINE

Por MRNews



Filmes do Corujão e Supercine neste sábado (22/02) na Globo

Para os amantes do cinema, a TV Globo preparou uma programação especial para o sábado, 22 de fevereiro de 2025, com filmes que prometem entreter e emocionar. Desde comédias irreverentes até um drama envolvente, os longas exibidos no Supercine, Corujão I e Corujão II são ótimas opções para quem deseja relaxar e curtir boas histórias. Confira os destaques da noite!

Corujão II – Roteiro de Casamento

Título Original: Me Casé Con Un Boludo

Me Casé Con Un Boludo País de Origem: Argentina

Argentina Ano de Produção: 2016

2016 Direção: Juan Taratuto

Juan Taratuto Elenco: Adrián Suar, Diego Benedetto, Valeria Bertuccelli

Adrián Suar, Diego Benedetto, Valeria Bertuccelli Gênero: Comédia

A trama acompanha uma atriz desconhecida que se apaixona por um ator famoso. No entanto, após o casamento, ela percebe que, na verdade, se apaixonou pelo personagem que ele interpretava e não pelo verdadeiro homem por trás da fama. Com humor e situações inusitadas, o filme questiona os limites entre ficção e realidade nos relacionamentos.

Supercine – Magic Mike XXL

Título Original: Magic Mike XXL

Magic Mike XXL País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2015

2015 Direção: Gregory Jacobs

Gregory Jacobs Elenco: Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodriguez, Kevin Nash, Gabriel Iglesias

Channing Tatum, Joe Manganiello, Matt Bomer, Adam Rodriguez, Kevin Nash, Gabriel Iglesias Gênero: Drama

Após um tempo afastado dos palcos, o famoso stripper Mike Lane decide voltar à ativa para uma despedida épica. Junto com seus antigos amigos, ele embarca em uma viagem repleta de desafios, reencontros e performances inesquecíveis. O longa, continuação de Magic Mike (2012), traz muito mais do que dança e sensualidade, explorando as relações de amizade e superação.

Corujão I – Tammy: Fora de Controle

Título Original: Tammy

Tammy País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2014

2014 Direção: Ben Falcone

Ben Falcone Elenco: Allison Janney, Dan Aykroyd, Gary Cole, Kathy Bates, Mark Duplass, Melissa McCarthy, Susan Sarandon

Allison Janney, Dan Aykroyd, Gary Cole, Kathy Bates, Mark Duplass, Melissa McCarthy, Susan Sarandon Gênero: Comédia

Depois de um dia desastroso no trabalho e ao descobrir que seu marido a está traindo, Tammy decide largar tudo e pegar a estrada. Mas ela não estará sozinha nessa jornada, já que sua avó, Pearl – uma senhora irreverente e amante da bebida – decide acompanhá-la. O filme promete momentos de diversão e reflexões sobre recomeços e a importância da família.

Com essa seleção, o sábado promete ser recheado de entretenimento para todos os gostos. Seja para rir com as trapalhadas de Tammy, se emocionar com o drama de Magic Mike XXL ou se surpreender com os dilemas amorosos de Roteiro de Casamento, a programação da Globo está imperdível.

