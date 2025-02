Boavista x Volta Redonda ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 22/02

Posted on

Por MRNews A prefeita Adriane Lopes, reeleita nas Eleições 2024, foi diplomada nesta quarta-feira (18) em uma cerimônia conduzida pela Junta Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, realizada no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O evento, parte do calendário eleitoral, oficializou a vitória dos candidatos eleitos nas […]