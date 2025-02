Iniciativa oferece serviços de cidadania e Dia da Beleza a pessoas em situação de rua em Sorocaba na próxima terça-feira (25)

Já na quarta-feira (26), a mesma ação ocorrerá na Praça Coronel Fernando Prestes, aberta a todos os moradores

A Prefeitura de Sorocaba e o Governo do Estado de São Paulo vão oferecer, na próxima terça-feira (25), das 9h às 17h, serviços gratuitos de documentação e o Dia da Beleza a pessoas em situação de rua no município. A programação, articulada pela Secretaria da Cidadania (Secid), ocorrerá no SOS (Serviço de Obras Sociais), localizado na Rua Francelino Romão, 100, no Jardim Capitão.

No local, das 9h às 17h, a Prefeitura de Sorocaba promoverá corte gratuito de cabelo a todos que desejarem, além de levar o Sine Móvel ao SOS. A unidade itinerante, vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), receberá as pessoas que estiverem em busca de contratação no mercado de trabalho. Já das 9h às 12h, a Secretaria da Saúde (SES) vai realizar aferição de pressão e testes de glicemia. Além disso, uma equipe do CAPS AD III levará orientações ao público.

Os serviços gratuitos de documentação serão oferecidos pela Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), do Governo do Estado, por meio do projeto Cidadania Itinerante. A ação será realizada em um ônibus. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do término dos atendimentos.

No ônibus do projeto Cidadania Itinerante, serão oferecidos os seguintes serviços: agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG; agendamento de 2.ª via de CNH; agendamento na Receita Federal; atestado de antecedentes criminais; baixar Carteira de Trabalho Digital no celular; consulta Serasa; criação de conta GOV; elaboração de currículo; emissão de 2.ª via de CPF e título de eleitor; emissão de 2.ª via de contas (água e luz); encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC; entrada no seguro-desemprego; orientações do Procon e da Defensoria Pública; orientações migratórias oferecidas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM); recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa; registro de boletim de ocorrência; e solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.

Quarta-feira na Praça Coronel Fernando Prestes

Já na quarta-feira (26), das 9h às 17h, a população que estiver na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro de Sorocaba, o público em geral também poderá receber corte gratuito de cabelo e, ainda, ser atendido no Sine Móvel. Da mesma forma, a Secretaria da Justiça e Cidadania levará o ônibus do projeto Cidadania Itinerante à Praça Coronel Fernando Prestes. Lá os moradores também terão acesso a todos os serviços gratuitos de documentação. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do término dos atendimentos.