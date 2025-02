‘Meu Quintal’: em dinâmica de acolhimento, crianças se divertem com brincadeiras no Núcleo de Creches do bairro Senador Hélio Campos

Foto: Divulgação Semuc



Momentos de interação entre pais e filhos são de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças. Por isso, o Núcleo de Creches do Senador Hélio Campos promoveu nesta sexta-feira, 21, uma manhã de diversão com o projeto “Meu Quintal: Palco de Interações e brincadeiras”. Os 262 alunos e seus familiares participaram da ação que busca proporcionar a adaptação para a volta às aulas integrais, após o fim da fase de acolhimento.

Encerrando a última semana de adaptação para iniciar o período de aulas de forma integral, a escola abriu as portas aos pais, organizando uma programação divertida e cheia de brincadeiras.

O projeto “Meu Quintal” contou com dinâmicas de acolhimento das famílias, apresentação teatral, brincadeiras, piquenique, ações interativas e lúdicas, como caça ao tesouro afetivo e a dinâmica do sorriso, onde em conjunto com as crianças os pais procuram o sorriso dos pequenos expostos nos murais da creche.

“Hoje os pais brincaram com as crianças, tendo esse momento de interação. Depois exploraram os espaços externos e criaram memórias afetivas com as suas crianças, para que na segunda-feira possam levar ainda mais confiante o seu maior bem que será cuidado e ensinado, da melhor forma, durante todo o dia”, enfatizou a Gestora Maria de Lourdes Vieira.

Creches municipais ofertam qualidade e cuidado

Com uma manhã cheia de gargalhadas e brincadeiras, as crianças encontraram no projeto uma oportunidade de interagir ainda mais com os pais. Já os responsáveis compartilham momentos preciosos com os filhos. Uma delas é a Diana Freitas, de 35 anos, a mãe do pequeno Miguel Ferreira, de 3 anos. Em seu segundo ano de participação, a mãe se sente privilegiada em participar do projeto e percebe a evolução do Miguel que já frequenta a creche há dois anos.

“Eu me sinto privilegiada em ter esse momento com o meu filho, pois no meu primeiro não tive essa oportunidade. Hoje estou aprendendo com o Miguel. Ele está no seu segundo ano na escola, e eu percebi a evolução dele. Meu filho sempre foi inteligente, mas do primeiro ano para o segundo, ele aprendeu várias coisas. Então para mim, meu filho se desenvolveu tanto na fala, como na educação, na interatividade dele com as pessoas”, disse Diana.

Outra mãe que reconhece a qualidade das creches da capital é Amanda Gomes, de 21 anos. Sua filha Maria Alice, de 3 anos, se divertiu bastante com a programação do “Meu Quintal”. A mãe aprovou a infraestrutura, qualidade de ensino e a equipe de professoras e cuidadores municipais.

“Ela tinha dificuldades e timidez, mas com a creche isso mudou. Hoje ela aprendeu coisas novas, desenvolveu as habilidades motoras e consegue interagir com outras crianças. Além disso, a estrutura da creche é excelente. A equipe de professores e cuidadores é muito atenciosa e organizada. O exemplo disso é o evento de hoje”, disse Amanda.

