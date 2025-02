Prefeitura convoca a população para atualizar a caderneta de vacinação neste sábado

A Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população pessoense para neste sábado (22), ir a um serviço de saúde mais próximo de sua residência e colocar em dia a caderneta de vacinação. Neste ‘Dia D’, o foco é voltado para prevenção contra a Dengue, para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos e contra a Febre Amarela, que faz parte do calendário básico de vacinação para crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 anos de idade, além de dose única para a população de 5 a 59 anos que ainda não foi vacinada.

Será também o dia de multivacinação para toda a família, onde será avaliada a caderneta ou o cartão de vacina e, se houver necessidade, o profissional de saúde do serviço fará a administração da dose necessária para colocar o documento e a saúde em dia. “Estaremos com diversos serviços abertos nesse dia para garantir a prevenção com a oferta de todas as vacinas para garantir essa proteção, principalmente nesse período de festividade onde é importante estar protegido de doenças imunopreveníveis”, destacou Fernando Virgolino, coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Para atende a população, diversos serviços estarão funcionando nos cinco Distritos Sanitários da Capital. Ao todo estarão disponíveis cinco Unidades de Saúde da Família (USFs) por Distrito, cinco Policlínicas Municipais e três pontos móveis localizados no Shopping Tambiá, Home Center Ferreira Costa e Shopping Sul.

Os horários ficaram definidos da seguinte forma: As Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e o Centro Municipal de Imunização contarão com equipes atendendo no período das 8h às 12h. Já os pontos móveis, localizados no Home Center Ferreira Costa e nos Shoppins Sul e Tambiá, contarão com equipes a partir do horário de abertura do estabelecimento até as 17h.

Em João Pessoa – Segundo dados do de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), desde o início 2023, quando iniciou a vacinação que protege contra a Dengue, a Prefeitura de João Pessoa já aplicou 27.535 doses do imunizante Qdenga referente a primeira e segunda dose. “É importante que a criança que iniciou o esquema vacinal retorne à sala de vacina após o intervalo de três meses e complete o esquema vacinal. A proteção é efetiva quando o esquema está completo”, explicou Fernando Virgolino.

Contra a dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada).

Contra Covid-19 – Os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas com 5 anos de idade ou mais que não fazem parte dos grupos prioritários. Contudo, se a pessoa não tiver se vacinado anteriormente e optar por se vacinar poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente (XBB), e crianças completamente vacinadas (três doses) anteriormente com outras vacinas contra Covid-19 podem receber mais uma dose da vacina monovalente XBB.

Locais para vacinação em João Pessoa no sábado (22) – ‘Dia D’:

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: Para crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 16h



Shopping Sul

Horário: 10h às 16h



Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h



Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Ofertando as vacinas do calendário de rotina e de campanhas contra:– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19: Para crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 12h



Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 8h às 12h



Unidades que vão funcionar:

Distrito Sanitário I

USF Integrada Cruz das Armas l USF Canaã USF Integrada Jardim Saúde USF Integrada Conquista USF Integrada Saúde e Vida

Distrito Sanitário II

USF Integrando Vidas USF Espaço Saúde USF Colinas do Sul USF Integrada Vista Alegre USF Grotão

Distrito Sanitário III

USF Rosa de Fatima USF Valentina USF Mangabeira USF Verdes Mares USF José Américo Integrada

Distrito Sanitário IV

USF Viver Bem Integrada USF Alto do Céu Integrado USF Roger Integrado USF Matinha 2 – Paulo Afonso USF Ilha do Bispo Integrada

Distrito Sanitário V