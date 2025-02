SONORA – Estrada Boa: governador inaugura Ponte do Portal, entre Jaraguá do Sul e Guaramirim

O governador Jorginho Mello inaugurou, nesta sexta-feira, 21, a Ponte sobre o Rio Itapocuzinho, a chamada Ponte do Portal, que fica na divisa entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. No ato também foi realizada a abertura da passagem inferior da estrutura ao trânsito. A parte superior da ponte, construída no trecho estadualizado da BR-280, já havia sido liberada para o tráfego.

O governador Jorginho Mello ressaltou a importância da obra para a mobilidade da região:

A obra faz parte de um pacote de seis projetos na região dentro do Programa Estrada Boa, o maior da história de Santa Catarina. Além da ponte do Portal, há o Viaduto do Mannes, já entregue, o Viaduto do Guamiranga e três passarelas sobre a rodovia.

A ponte conta com 65 metros de extensão, duas faixas de rolamento, barreira New Jersey central dividindo a Ponte nova e a Ponte existente, além de passeio compartilhado para ciclistas e pedestres.

Já a Passagem Inferior para veículos leves tem cinco metros de largura, sendo divididos em: 3,50 metros para passagem de veículos e 1,50 metro para ciclistas e pedestres transitarem em segurança.