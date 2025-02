Último fim de semana de pré-Carnaval de Rua 2025 tem 99 desfiles na cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O bloco Fogo e Paixão é um dos destaques do fim de semana – Fernando Maia/Riotur

A uma semana da folia oficial, o Carnaval de Rua 2025 promete movimentar a cidade com mais de 99 blocos desfilando por todas as regiões do Rio. Desta sexta-feira (21/2) a domingo (23/2), a festa vai atrair milhares de foliões com eventos de agremiações queridinhas dos cariocas, como o megabloco Da Favorita, que fará um baile funk na Rua Primeiro de Março, no Centro; e os tradicionais Céu na Terra, em Santa Teresa; o Simpatia É Quase Amor, em Ipanema; e o cortejo do Cordão Do Boitatá, também no Centro.

Veja os destaques do final de semana

A festa começa nesta sexta-feira, com eventos de 11 blocos. Entre os destaques, a partir das 15h, o Ginga Tropical, que desde 2020 reúne cerca de mil foliões na Rua da Alfândega, no Centro; o B.C. Leão Da Pedra, no Santo Cristo, também na região central, às 18h; e o Virtual, que desfila pela Zona Sul, às 19h, no Leme.

Já o sábado – dia de maior concentração de agremiações, com cerca de 53 cortejos por todas as regiões do Rio – será liderado pelo Bloco da Favorita, atração do Circuito de Megablocos com seu baile funk a céu aberto. A concentração na Rua Primeiro de Março está marcada para as 7h. Desde 2013 animando as ruas da cidade com MCs de diferentes gerações e artistas estrelados, o Bloco da Favorita esse ano terá convidados surpresa.

O sábado terá ainda o desfile lúdico e colorido do Céu na Terra, às 7h, em Santa Teresa; o Primeiro Amor, em São Conrado, às 9h; o Butano na Bureta, que homenageia as festas populares, às 12h, na Praça da Bandeira; e o Simpatia é Quase Amor, em Ipanema, às 14h. Na Zona Oeste, o Balde Sulacap desfila às 16h; e o Bloco da Praia, em Pedra de Guaratiba, às 17h.

No domingo, outros 35 blocos saem para brincar. O tradicional Cortejo do Boitatá, no Centro, às 7h, puxa o bonde com sua animada banda que atrai milhares de apaixonados por pular Carnaval, com bateria e orquestra de sopros em apresentações que chegam a durar sete horas. Outros destaques do dia são o Fogo e Paixão, no Largo São Francisco de Paula, às 8h; Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, também às 8h; o Gigantes da Lira, em Laranjeiras, às 9h; e o Empolga às 9, em Ipanema, às 11h.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, mais de 470 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site oficial, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Confira a lista completa de blocos que vão fazer a festa no Rio neste final de semana, separada por dia e por regiões da cidade

SEXTA (21/2)

CENTRO

GINGA TROPICAL

Endereço: R. da Alfândega, 19 – Centro

Concentração: 15h Início: 17h Fim: 21h

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO BADALO DE SANTA TERESA

Endereço: Largo das Neves, 412 – Santa Teresa

Concentração: 17h Início: 18h Fim: 22h

BLOCO CARNAVALESCO MOLHA O PÉ DAS OITO

Endereço: R. São José, 90 – Sala 1311 – Centro

Concentração: 18h Início: 20h Fim: 22h

CHROMA AQUI NA MINHA MÃO

Endereço: R. do Rezende, 10 – Centro

Concentração: 18h Início: 18h Fim: 22h

B.C. LEAO DA PEDRA

Endereço: R. da América, 285 – Santo Cristo

Concentração: 18h Início: 19h Fim: 22h

EDUCA QUE LIBERTA OU CORDÃO DO PAULO FREIRE E ÔH! DARCY

Endereço: R. Pedro Lessa, 35 – sala 1003 – Centro

Concentração: 19h Início: 20h Fim: 22h

ZONA NORTE

VILA MIMOSA – EU TAMBÉM TENHO C*

Endereço: R. Sotero dos Reis, 66 – Praça da Bandeira

Concentração: 16h Início: 20h Fim: 22h

BLOCO ROLADO

Endereço: Praça Niterói, 17 – Maracanã

Concentração: 18h Início: 20h Fim: 22h

ZONA OESTE

ZONA MENTAL

Endereço: R. Sidnei, 96 – Bangu

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 19h

ZONA SUL

INOVA QUE EU GOSTO

Endereço: R. Barão do Flamengo, 4 – Flamengo

Concentração: 18h Fim: 19h Fim: 22h

VIRTUAL

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

Concentração: 19h Início: 20h Fim: 22h

SÁBADO (22/2)

CENTRO

BLOCO DA FAVORITA

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 – Centro

Concentração: 7h Início: 8h Fim: 12h

CÉU NA TERRA

Endereço: R. Alm. Alexandrino – Santa Teresa

Concentração: 7h Início: 8h Fim: 13h

BLOCO ESTRATÉGIA

Endereço: Largo São Francisco De Paula – Centro

Concentração: 8h Início: 9h Fim: 14h

PÉROLA DA GUANABARA

Endereço: Paquetá

Concentração: 9h Início: 11h Fim: 15h

BLOCO DA SAARA

Endereço: R. Buenos Aires, 271 – Centro

Concentração: 13h Início: 14h Fim: 19h

QUE BLOCO É ESSE?!

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro

Concentração: 14h Início: 14h Fim: 17h

ÒRÚNMILÁ E FILHOS DE GANDHI – CARNAVAL CULTURAL DO MUHCAB

Endereço: R. Pedro Ernesto, 80 – Gamboa

Concentração: 14h Início: 16h Fim: 20h

B.C BATUKE DE CIATA

Endereço: R. Tia Ciata, 19 – Saúde

Concentração: 15h Início: 16h Fim: 21h

BLOCO DO ROCK

Endereço: Praça Tiradentes

Concentração: 17h Início: 19h Fim: 21h

BC.PINTO SARADO

Endereço: v. Sara, 64 – Santo Cristo

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

BLOCO EU AMO A LAPA

Endereço: Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa

Concentração: 17h Início: 18h Fim: 22h

ZONA NORTE

TIJUCA PARA CÃES

Endereço: Pr. Saenz Peña, 344 – Tijuca

Concentração: 9h Início: 9h Fim: 14h

BLOCO URUBUZADA – DESFILE OFICIAL

Endereço: R. Dr. Satamini, 160 – Tijuca

Concentração: 9h Início: 11h Fim: 14h

MINI BLOCO

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18 – Tijuca

Concentração: 9h Início: 10h Fim: 15h

CONFRARIA DA BEBIDINHA

Endereço: Tv. Coari, 06 – Abolição

Concentração: 12h Início: 16h Fim: 18h

BUTANO NA BURETA

Endereço: R. Sen. Furtado, 15-B – Praça da Bandeira

Concentração: 12h Início: 14h Fim: 18h

PÕE NA QUENTINHA

Endereço: Praça Niterói – Praça Niterói, 18 – Maracanã

Concentração: 12h Início: 13h Fim: 18h

BANDA DA PRAIA DA BICA

Endereço: Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1191 – Jardim Guanabara

Concentração: 13h Início: 15h Fim: 17h

B.C SEU LARGATO MAMA

Endereço: Praça Niterói, 17 – Maracanã

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 19h

BLOCO BUNDA RACHADA

Endereço: Rua Romero Zander, 358 – Ramos

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

BLOCO ALEGRIA DO SAPÊ

Endereço: R. Camoropim, 132 – Bento Ribeiro

Concentração: 14h Início: 16h Fim: 20h

BLOCO INSANO

Endereço: Av. Édison Passos, 19 – Alto da Boa Vista

Concentração: 14h Início: 16h Fim: 20h

BLOCO DO AQUILAH

Endereço: Tv. Santorim, 22 – Rocha Miranda

Concentração: 15h Início: 16h Fim: 18h

BLOCO SERROTE AFIADO

Endereço: Rua Mário Ferreira, 217 – Engenho da Rainha

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

BLOCO CALMA AMOR

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 710 – Irajá

Concentração: 16h Início: 16h Fim: 22h

BLOCO GAMBARATO

Endereço: Rua Valentim da Fonseca, 25 – Sampaio

Concentração: 16h Início: 16h Fim: 20h

CACIQUE DE HIGIENÓPOLIS

Endereço: Rua Tamiarana, Em Frente Ao Número 11 – Higienópolis

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

BLOCO SEU KUKA E EU DO GRAJAU

Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 – Tijuca

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

LIGA INDEPENDENTE DOS BLOCOS DE ENREDO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Endereço: Praca Quintino Bocaiuva, 33 – Quintino Bocaiúva

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

FUZUÊ… SÓ ALEGRIA PRA VOCÊ!!

Endereço: R. Tamiarana, 4 – Higienópolis

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

BANDA HADDOCK

Endereço: R. Haddock Lobo, 359 – Tijuca

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

BANDA DO TIJUCA TENIS CLUBE

Endereço: Rua Conde De Bonfim, 451 – Tijuca

Concentração: 17h Início: 17h Fim: 22h