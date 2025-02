Abertura do Cruzeirão 2025 atrai público ao Ginásio Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Com a participação do público, a abertura da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025, aconteceu na tarde deste sábado (22), no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”. A programação contou com uma partida amistosa, com a participação dos torcedores, sorteio de brindes e arrecadação de alimentos para a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

O evento, totalmente gratuito, foi realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA) e das secretarias municipais de Governo (Segov), de Comunicação (Secom) e do FSS.

“Continuamos com a tradição desse importante torneio, reunindo as famílias da cidade e região, com o objetivo de prestigiar e apoiar a prática do esporte. Ficamos imensamente felizes com a participação da população e das equipes que se inscreveram no torneio. Hoje foi o início de uma série de jogos muito aguardada. Boa sorte a todos”, declarou o secretário da Sequav, Vitor Hugo Tavares, que esteve presente representando o prefeito Rodrigo Manga.

Uma das atrações deste ano foi o amistoso entre as equipes Amigos do Esporte e Amigos do Capita, craque do Magnus Futsal Sorocaba, contando com a presença especial de Rodrigo Capita e de outros grandes atletas, como André Deko, Dieguinho e Lucas Gomes, da Magnus Futsal Sorocaba; Rogerinho, da Seleção Brasileira de Amputados; Paulinho, tricampeão mundial de futsal down e bicampeão brasileiro de futsal down; o boxeador Luiz Carvalho, da Liga Sorocabana de Boxe & Artes Marciais (Lisoboxe) e da Seleção Brasileira de Boxe; Gabriel Mollotov, da Liga Sorocabana de Kickboxing (LSKB); o ex-jogador de futebol Vilson, que atuou como zagueiro em grandes equipes, como Corinthians, Chapecó, Palmeiras, Vasco e Grêmio, e o jogador da Liga Sorocabana de Basquete (LSB), Lucas “Fumaça” Marciel.

Quatro pessoas presentes no ginásio foram sorteadas e tiveram a oportunidade de participar da disputa ao lado de grandes jogadores. O jogo terminou com a vitória do Amigos do Capita (10×6).

Um dos sortudos foi Igor Rodrigues, de 18 anos, morador do bairro Aparecidinha, que foi ao evento para prestigiar o pai, Sidnei. “Vim acompanhar meu pai e acabei sendo sorteado para jogar no mesmo time, Amigos do Capita. Achei muito legal, foi uma experiência única jogar ao lado do Rodrigo, que é um craque”, disse.

Após o amistoso, ocorreram dois jogos oficiais da competição, um na categoria Feminino, entre as equipes Largadas FC x Bravas – Sesi Votorantim, com a vitória da equipe Largadas (9×0) e, pela categoria Principal, Grêmio Recreativo Piratininga x Engecall Engenharia Projetos e Caldeiraria Industrial Ltda, com a vitória do Engecall (3×1).

Também prestigiaram o evento esportivo o secretário de Esporte do município de Votorantim, Anderson Remelli; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o presidente do Conselho de Administração da Fundação Ubaldino do Amaral, Hélio Sola Aro; e o ex-jogador Paraná. Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes o vereador Toninho Corredor, e o assessor do vereador Fausto Peres, Rinaldo Nunes.

Sobre o campeonato

A 66ª edição do campeonato conta com a participação de 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

A programação continua na segunda-feira (24) e prossegue até sexta-feira (28), sempre no período da noite, a partir das 19h30, com três partidas por dia. A tabela com todos os jogos pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/. Mais informações pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: cruzeirao@sorocaba.sp.gov.br.