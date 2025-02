Após mais uma morte, Mavi se cansa de tanta maldade e se torna o grande herói

Por MRNews



“Redenção e Justiça: Mavi Se Torna o Grande Herói de Mania de Você na Reta Final”

Nos capítulos finais de Mania de Você, os telespectadores testemunharão uma das maiores reviravoltas da novela. Mavi (Chay Suede), antes um dos principais antagonistas da trama, finalmente tomará consciência de seus atos e buscará redenção. Motivado pelo remorso e pela tragédia, ele assumirá um novo papel e se tornará a peça-chave para desmascarar o verdadeiro vilão da história.

A Morte de Rudá e a Transformação de Mavi

A grande virada na trajetória de Mavi acontecerá após a morte de Rudá (Nicolas Prattes), que passou toda a novela tentando provar sua inocência. Consumido pela culpa e arrependido por suas ações, o ex-playboy tomará uma atitude inesperada: ele se entregará à polícia, admitindo sua participação em diversos crimes ao longo da trama.

Além disso, Mavi usará sua fortuna para ajudar Viola (Gabz), incentivando-a a investir em projetos sociais. Esse gesto chocará a todos que sempre o viram como um vilão inescrupuloso.

O Verdadeiro Vilão: Molina Está Vivo

A grande reviravolta, no entanto, virá com a descoberta de que Molina (Rodrigo Lombardi), pai de Mavi, está vivo. O hacker perceberá que foi manipulado durante toda a sua vida e que o verdadeiro mestre do crime forjou a própria morte para escapar da Interpol.

Disposto a reparar seus erros, Mavi assumirá a missão de desmascarar Molina e entregá-lo à justiça. Para isso, ele criará um plano meticuloso e armará uma armadilha para capturar o pai. A partir do dia 10 de março, os capítulos prometem momentos de grande tensão, com perseguições, traições e revelações surpreendentes.

De Vilão a Herói: A Jornada de Mavi

Ao longo da novela, Mavi foi um personagem movido pela obsessão por Viola, pela traição a Luma (Agatha Moreira) e por sua rivalidade com Rudá. Agora, ele se vê diante de uma nova chance: provar que pode ser um homem diferente e corrigir os erros do passado.

O público pode esperar uma reta final eletrizante, com um desfecho imprevisível para Mavi e Molina. Será que o ex-playboy conseguirá sua redenção ou acabará sendo vítima da própria armadilha?

Cristiano flagra traição, entra em desespero e muda de vida em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, os telespectadores testemunharão um dos momentos mais impactantes da trama. Cristiano (Bruno Montaleone), que já desconfiava da proximidade entre sua namorada Michele (Alanis Guillen) e Daniel (Samuel de Assis), finalmente terá a prova da traição que tanto temia. O assistente de cozinha ficará devastado ao ouvir uma conversa reveladora entre os dois e tomará uma decisão drástica para mudar sua vida.

Cristiano descobre a verdade

Determinado a confirmar suas suspeitas, Cristiano bolará um plano para flagrar Michele e Daniel. Ele fingirá que saiu para trabalhar, mas, na verdade, se esconderá para escutar a conversa dos dois. Sem desconfiar da presença do namorado, Michele se mostrará aflita com a possibilidade de ele descobrir a verdade:

“Eu não vou suportar se o Cris souber”, dirá Michele, visivelmente angustiada. Daniel, por sua vez, insistirá que esconder o romance já não é mais uma opção:

“Michele, se ele ainda não sabe, está por um triz! Não tem mais volta, vamos contar tudo pra ele!”, afirmará Daniel.

Neste momento, Cristiano não conseguirá mais se conter e se revelará, completamente destruído pelo que ouviu.

Explosão de emoções

Consumido pela raiva e pela dor da traição, Cristiano partirá para cima de Daniel e o agredirá. Em seguida, ele se voltará para Michele e, com um olhar de desprezo, afirmará que não há mais nada entre eles. Michele tentará justificar o caso, dizendo que tudo não passou de um deslize e que escolheu ficar com Cristiano. No entanto, Daniel a interromperá e declará seu amor publicamente:

“Não acabou, Michele! Eu te amo e você também me ama!”

As palavras do arquiteto serão a gota d’água para Cristiano, que sairá em choque, sem conter as lágrimas.

Novo rumo na vida

Desolado, Cristiano irá afogar as mágoas na bebida, buscando um refúgio para sua dor em um bar. Ele chorará compulsivamente, sem acreditar no que aconteceu. Diante do impacto da traição, ele tomará uma decisão drástica: se afastará completamente de sua antiga vida e buscará um recomeço.

A partir de então, Cristiano irá morar no abrigo com Marcel (Bukassa Kabengele) e sua turma, dando início a uma nova fase. Essa mudança será essencial para sua reconstrução emocional e para o surgimento de novos desafios e oportunidades.

Os próximos episódios prometem fortes emoções para os fãs de Mania de Você, com desdobramentos surpreendentes na vida dos personagens.