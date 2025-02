Por MRNews



Idoso completa 100 anos e pode ser o único centenário em cidade do interior de SP

No último dia 13 de fevereiro, Waldemar Cotting celebrou um feito raro: completou 100 anos de vida. O idoso, morador de Barão de Antonina, no interior de São Paulo, pode ser o único centenário da cidade, de acordo com os dados do Censo do IBGE, que apontavam que os habitantes mais velhos do município tinham entre 95 e 99 anos.

A comemoração do centenário aconteceu no sábado, 15 de fevereiro, e reuniu familiares de diversas partes do Brasil. Entre os presentes estavam seus oito filhos, 17 netos, 12 bisnetos e um tataraneto, todos emocionados por celebrar esse marco tão especial. Para tornar o momento ainda mais memorável, a família preparou camisetas personalizadas com a imagem de Waldemar e a inscrição de seus 100 anos.

Uma vida dedicada ao campo e à família

Nascido no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, Waldemar Cotting se mudou para um sítio em Barão de Antonina quando tinha apenas seis anos. Foi ali que passou a infância e a juventude, trabalhando na roça até os 21 anos. Aos 25, casou-se e construiu uma grande família, sempre se dedicando à agricultura e a uma vida simples e saudável.

Apesar da idade avançada, Waldemar mantém uma rotina ativa. Diariamente, cuida das plantas no quintal e gosta de se reunir com amigos para conversar e jogar cartas. Seu segredo para a longevidade? Ele atribui a uma alimentação equilibrada, rica em verduras, legumes e proteínas frescas, além da total abstinência de álcool e cigarro.

Inspiração para a comunidade

A história de Waldemar Cotting é um exemplo de longevidade e qualidade de vida. Sua trajetória inspira não apenas sua família, mas também a comunidade local. A celebração do seu centenário reforça a importância dos hábitos saudáveis e dos laços familiares na busca por uma vida longa e feliz.

Em uma cidade pequena como Barão de Antonina, alcançar um século de vida é um feito notável e digno de reconhecimento. O caso de Waldemar destaca como a simplicidade, o contato com a natureza e uma rotina tranquila podem ser fatores fundamentais para uma vida longeva e plena.

