SONORA – Santa Catarina volta a registrar altas temperaturas após semana de instabilidade

Após um período de temporais, a instabilidade diminui e o calor volta a predominar em Santa Catarina, especialmente no interior do estado. As temperaturas variam entre 30°C e 35°C na maior parte do território catarinense, podendo atingir até 38°C no Extremo Oeste. No Litoral, os ventos de norte a nordeste favorecem a variação de nebulosidade ao longo do dia, com máximas entre 27°C e 30°C.

Com a elevação das temperaturas, é fundamental que a população adote medidas de prevenção contra o calor excessivo, como explica o meteorologista da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Caio Guerra:

