Primeira Edição da Feira do Livro do TJRR reúne escritores roraimenses

Escritores de diferentes partes do Brasil e do mundo, bem como do Poder Judiciário Roraimense, expuseram suas obras na primeira edição da Feira do Livro. O evento ocorreu no dia 20 de fevereiro, no Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva.

Participaram desta edição os escritores Aldenor Pimentel, Clotilho Filgueiras, José Vilela de Moraes, além de Leão de Sandra, Pétira Santos, assim como Willy Rilke Paiva.

A Feira concentrou mais de 30 inscritos para a exposição e vendas, além da comercialização, doações, autógrafos, e também trocas de livros.

Conforme o diretor do Fórum, Juiz Cleber Gonçalves Filho, a iniciativa é uma oportunidade de incentivo à leitura, como também uma forma de interação entre os servidores.

“É uma oportunidade de impulsionar a leitura e a interação entre magistrados e servidores. Temos presentes aqui [referindo-se a Feira do Livro] escritores com mais de 40 anos de experiência em Roraima”, afirmou.

A escritora da Academia de Letras do Reino Unido, França, Portugal, Argentina, Manaus e Rio de Janeiro, Pétira Santos, parabenizou a oportunidade dada aos escritores para divulgar suas obras.

“É legal ter esses espaços perpassando pela literatura. Então, parabéns por essa iniciativa que dá espaço para mostrar nosso trabalho como escritora, também o amigo local, conhecer também o Tribunal e elencar ainda mais a literatura nesses espaços”, comentou.

