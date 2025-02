Trailer interativo amplia experiência de aprendizagem por meio da robótica e criatividade em escola de Boa Vista

Foto: Divulgação PMBV



A Escola Municipal Waldinete de Carvalho Chaves, referência em metodologias diferenciadas, inaugurou o projeto “Lego sobre Rodas”, um trailer climatizado e equipado com materiais interativos que transformam o aprendizado das crianças por meio da robótica e da criatividade. Toda a estrutura foi montada com recursos do Prêmio Gestão, no qual a unidade já foi contemplada sete vezes.

O projeto nasceu dos resultados expressivos conquistados pela escola no Torneio de Robótica do Programa FIRST LEGO® League, onde foi selecionada por três anos seguidos e chegou a conquistar o primeiro lugar nacional em 2022.

Assim, como premiação, a unidade recebeu kits Lego que agora compõem esse novo espaço lúdico, proporcionando às crianças um ambiente inovador para desenvolver habilidades motoras, cognitivas e de trabalho em equipe.

Estímulo ao aprendizado no trailer

O trailer climatizado conta com diversos recursos tecnológicos e segue um planejamento pedagógico alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As crianças têm a oportunidade de explorar temas variados por meio da montagem de peças, estimulando o pensamento lógico, a resolução de problemas e a socialização. Além disso, o espaço permite que as aulas sejam mais dinâmicas e envolventes, fugindo do modelo tradicional de ensino.

O prefeito Arthur Henrique destacou o compromisso da gestão com a inovação na educação municipal. “Investir em tecnologia e inovação nas escolas é fundamental para garantir que nossas crianças tenham um ensino de excelência. O projeto é um exemplo de como a criatividade e a modernidade podem transformar o aprendizado, tornando-o mais dinâmico e eficiente. Seguimos trabalhando para levar cada vez mais qualidade para nossas escolas”, afirmou.

Experiências e aprendizados fora da sala de aula

Além disso, a gestora da escola, Suely Regina, celebrou mais essa conquista e reforça a importância da iniciativa. “Nossa escola sempre se destacou pelo compromisso com a educação de qualidade. Contamos com espaços lúdicos construídos com o apoio da comunidade escolar e de recursos do Prêmio Gestão. O ‘Lego sobre Rodas’ é mais um espaço para estimular a criatividade e o aprendizado das crianças de forma interativa e divertida”, contou.

Assim, a professora Karoliny Loureno participou da formação Lego Discover e ressaltou os impactos do aprendizado. “A formação foi totalmente online e nos ensinou como aplicar essa metodologia, na prática. Com isso, conseguimos criar desafios semanais para as crianças, estimulando sua imaginação, coordenação e até o processo de alfabetização. Elas se envolvem de verdade e aprendem brincando”, explicou.

Por fim, com a iniciativa, a Escola Municipal Waldinete de Carvalho Chaves reafirma sua posição como referência no ensino lúdico, promovendo uma educação inovadora e garantindo que seus alunos sejam protagonistas do próprio aprendizado. O ‘Lego sobre Rodas’ é mais do que um espaço. É a materialização de um ensino que une diversão, conhecimento e novas possibilidades para as crianças.

Fonte: Da Redação