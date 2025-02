Tap da Longevidade abre inscrições para turma iniciante

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo está com inscrições abertas para a turma iniciante do Tap da Longevidade.

Interessados devem se inscrever pelo aplicativo São José Viva até a próxima terça-feira (25). Para participar é necessário ter a idade mínima de 45 anos.

As aulas acontecem às segundas e às quartas-feiras, das 16h às 17h, no Centro Cultural Clemente Gomes, região norte de São José dos Campos.

Sobre o projeto

O Tap da Longevidade é um projeto de formação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que oferece aulas de sapateado para maiores de 45 anos, com técnicas de sapateado americano. É uma oportunidade para esse público mais maduro de aprender, se aperfeiçoar e, acima de tudo, se divertir com as aulas. O diferencial do curso é que os alunos também aprendem sobre direção cênica e expressão corporal, estando aptos a fazer encenações em palco no formato de uma companhia profissional.

Serviço

Centro Cultural Clemente Gomes

Avenida Olivo Gomes, 100



