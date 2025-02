Terminal Intermodal Gentileza completa um ano de operação e alcança 14 milhões de viagens – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Terminal Gentileza faz parte do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Crédito: Beth Santos/Prefeitura do Rio

O Terminal Intermodal Gentileza completou um ano de operação nesta segunda-feira (24/02). O maior integrador de transporte público da capital carioca alcançou a marca das 14 milhões de viagens realizadas, desde sua inauguração. O Terminal conecta os serviços do BRT Transbrasil, aos da linha 1 e 4 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e de 27 linhas de ônibus municipais.

– O Terminal Gentileza completa um ano com 14 milhões de viagens. São milhares de cariocas beneficiados, que perdem menos tempo no transporte público. O TIG deu mais dignidade ao cidadão e revitalizou a região central. Novos moradores estão chegando ao bairro e com a vasta opção de mobilidade, por meio dos BRT, ônibus e o VLT Carioca. Tudo isso de forma integrada – celebra o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

O Terminal Gentileza transformou a região próxima da rodoviária Novo Rio. As obras foram feitas em uma área de 77 mil metros quadrados que a gestão municipal comprou da Caixa por R$ 40,8 milhões. O investimento na construção foi próximo de R$ 300 milhões pela Parceria Público Privada (PPP) do VLT do Centro, sendo R$ 257,8 milhões financiados pelo Banco do Brasil para a reestruturação do sistema do BRT.

O Terminal Gentileza possui dois andares. O térreo é dedicado à chegada de todos os modais. Na parte superior, estão bilheterias, banheiros, cerca de 80 lojas e a sala de espera para o serviço especial Terminal Gentileza/Aeroporto Internacional do Galeão (GIG). O terminal é totalmente acessível. São três passarelas (Rodoviária, Rua São Cristóvão e Avenida Brasil) e mais um acesso pela Avenida Francisco Bicalho.

Com a construção do Terminal, o VLT foi expandido. A Linha 1, que parte do Aeroporto Santos Dumont, ganhou mais um trecho para chegar ao terminal, além disso foi criada a Linha 4, para fazer a conexão com a Praça XV, onde está localizado o terminal das barcas. O Gentileza também conecta ônibus e o BRT Transbrasil.

A inauguração do Terminal Gentileza também proporcionou o funcionamento pleno da Transbrasil, corredor instalado na Avenida Brasil composto por 18 estações e dois terminais, conectando Deodoro, na Zona Oeste, ao Centro do Rio, na Região Portuária, próximo à Rodoviária do Rio. O percurso total é de 26 quilômetros, e a estimativa é de que até 250 mil pessoas sejam transportadas diariamente, até 2030. A Transbrasil faz conexão com linhas de ônibus municipais, VLT (Terminal Gentileza), Transolímpica (Terminal Deodoro) e Transcarioca (Penha e Fundão).

A inauguração da Transbrasil permitiu uma redução média de 50 minutos ou 32% do tempo total de viagem para quem fazia o trajeto entre Campo Grande e Candelária, por exemplo. O tempo de viagem de Deodoro ao Terminal Gentileza reduziu de 1h30 para cerca de 40 minutos. De acordo com a pesquisa de satisfação realizada pela Atlas Intel, o índice de aprovação dos clientes do terminal é de 94.4%.

Gentileza x Galeão

Para atender à demanda dos passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), uma linha expressa de ônibus executivos TIG x GIG, sem paradas nas estações, opera das 6h à meia-noite, com intervalos previstos de 20 minutos. O tempo de deslocamento da linha é de cerca de 25 minutos. O preço da tarifa é de R$15.

Profeta Gentileza

O nome e o projeto do terminal fazem referência a José Datrino, o Profeta Gentileza, conhecido pelas inscrições que eternizou nas colunas dos viadutos do Gasômetro e da Perimetral. A mais famosa delas é a frase “Gentileza gera Gentileza”, que compõe a identidade visual do Terminal Gentileza.

Legado Olímpico

O terminal faz parte do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Durante a obra, o terminal recebeu as estruturas metálicas que foram reaproveitadas do Centro Internacional de Transmissão construído no Parque Olímpico. O local recebeu mais de dez mil profissionais de imprensa que trabalharam no prédio onde funcionavam estúdios e eram geradas as imagens das transmissões oficiais.

Arte Urbana

A Transbrasil também ganhou o maior corredor de arte urbana da América Latina. O Cores da Brasil reuniu a inspiração, a criatividade e técnicas diferenciadas de mais de 13 artistas. Artes sob forma de pintura colorem terminais, estações e passarelas do BRT Transbrasil até o terminal Gentileza. Além disso, 35 viadutos e mais de 300 pilares de sustentação também receberam artes urbanas. Foram utilizados mais de 30 mil litros de tinta e mais de 10 mil latas de spray.

Luz Maravilha

A RioLuz realizou intervenção na área do terminal e do entorno. No Gasômetro, foram instaladas 55 luminárias de LED, previstas no programa Luz Maravilha de modernização da iluminação pública da cidade. No entorno do terminal foram modernizadas 78 luminárias e 35 novos postes.

SERVIÇO

BRT

>>> 60 – Deodoro x Terminal Gentileza – PARADOR

Todos os dias, 24 horas

>>> 61 – Deodoro x Terminal Gentileza – EXPRESSO

Segunda a sexta. Saindo do Terminal Gentileza – 05h30 às 09h | 16h às 19h30

Saindo de Deodoro – 05h às 09h | 16h às 19h

>>> 71 – Vigário Geral/Praça Dois x Terminal Gentileza – EXPRESSO

Segunda a sexta. Saindo do Terminal Gentileza – 05h30 às 09h | 16h às 19h30

Saindo de Vigário Geral – 05h às 09h | 16h às 19h

>>> 80 – Penha 2 x Terminal Gentileza – PARADOR

Todos os dias, 24 horas

>>> 90 – Terminal Fundão x Terminal Gentileza – PARADOR

Todos os dias, das 4h à 0h

>>> Serviço executivo Terminal Gentileza x Galeão Tom Jobim – DIRETO

Todos os dias, das 6h à 0h

VLT

>>> Linha 1 – Aeroporto Santos Dumont x Terminal Gentileza – das 5h às 23h.

>>> Linha 4 – Terminal Gentileza x Praça XV – das 5h às 23h

ÔNIBUS

Linhas municipais com têm parada ou ponto final no Terminal Gentileza:

>>> Partidas do Terminal Gentileza:

104 – São Conrado (via Catete)

108 – Ipanema (via Botafogo)

110 – Leblon (via Lagoa)

112 – Alto Gávea (via Estácio / Jardim Botânico)

SV112 – Alto Gávea (via Elevado / Jardim Botânico)

133 – Largo do Machado (via Rio Comprido)

161 – Ipanema (via Lagoa)

163 – Copacabana (via Humaitá)

165 – Cosme Velho (via Laranjeiras)

167 – Urca (via Praia do Flamengo)

SP265 – Marechal Hermes (via Cascadura)

301 – Terminal Alvorada (via Avenida das Américas)

302 – Terminal Alvorada (via Praia da Barra da Tijuca)

353 – Gardênia Azul (via Praça Seca)

606 – Engenho de Dentro (via Méier)

SV606 – Engenho de Dentro (via Méier / Lins de Vasconcelos)

>>> Serviços noturnos partindo do Terminal Gentileza

SN104 – São Conrado (via Catete)

SN133 – Largo do Machado (via Rio Comprido)

SN302 – Terminal Alvorada (via Praia da Barra da Tijuca)

SN309 – Terminal Alvorada (via Jardim Botânico)

SN353 – Gardênia Azul (Noturno)(via Praça Seca)

>>> Linha com passagem dentro do Terminal Gentileza

265 – Marechal Hermes x Castelo (via Cascadura)

>>> Serviços noturnos com passagem dentro do Terminal Gentileza

SN209 – Caju x Candelária (via São Cristóvão)

SN265 – Marechal Hermes x Castelo (via Cascadura)

SN298 – Acari x Castelo (via Cavalcanti)

SN474 – Méier x Copacabana (via Jacaré / Lapa)

SN624 – Mariópolis x Praça da República