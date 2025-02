35º “Mutirão de Empregos Sorocaba” reúne mais de mil participantes – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/ Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e do Parque Tecnológico (PTS), realizou nesta terça-feira (25) o 35° Mutirão de Empregos Sorocaba. O evento, que aconteceu no PTS, reuniu 1.152 candidatos e resultou em uma média de 700 encaminhamentos.

As pessoas atendidas foram direcionadas para entrevistas a vagas de emprego, sendo que alguns dos participantes já saíram do evento contratados. Também houve disponibilização de vagas de emprego via Sine Municipal de Sorocaba, agências de recrutamento e seleção e de demais representantes de empresas presentes, que somaram 70 participantes da ação.

A Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten) e o projeto Metarreciclagem prosseguiram com as inscrições para vagas em cursos profissionalizantes, totalmente gratuitos, assim como outras instituições de Sorocaba também marcaram presença, disponibilizando outras 440 vagas.

O prefeito Rodrigo Manga esteve presente no “Mutirão de Empregos Sorocaba” e agradeceu à presença do secretário de Trabalho, Renda e Empreendedorismo de Mauá, Elton Carvalho, e à vereadora Ana Júlia Casagrande, de Araras. “O Mutirão traz pessoas da região de Sorocaba e, como podemos notar, está se tornando referência em cidades mais distantes. Isso é muito gratificante! Que possamos solidificar ainda mais a parceria entre as regiões”, frisou o chefe do Poder Executivo.

Neste Mutirão, a empresa “Cacau Show” marcou presença, pois está recrutando para vagas operacionais do “Parque da Cacau Show”. Gabriela Borba Stanquini e Karina Osti Gonçalves representaram a empresa. “Temos muitas vagas em aberto e queremos fechar o possível do quadro de funcionários, tanto para vagas operacionais, mais brevemente, como para as vagas administrativas, para o futuro prédio administrativo”, disse Karina.

Bruno Santana, secretário da Sede, explicou aos candidatos a importância dos cursos profissionalizantes. “Se entreguem e busquem esse conhecimento. Aproveitem essa oportunidade de estar aqui hoje e façam essa pesquisa, além de um ‘networking’ com o colega que está ao seu lado, pois a sua vaga, no futuro, pode estar com essa pessoa”, explicou Bruno.

Enquanto esperavam as suas senhas serem chamadas, os candidatos assistiram às seguintes palestras: “Motivação como ferramenta de atual competitividade no mercado atual”, com o palestrante Mardone Paz, e “Se destacando no mercado de trabalho em qualquer área”, com Vanilza Marqui.

Wesllany Reis era uma das candidatas do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, em busca do primeiro emprego. Ela foi encaminhada para vaga de atendimento ao público, pelo Sine Municipal de Sorocaba. “Apliquei para auxiliar administrativa e vendedora. Fui muito bem recepcionada e me atenderam com muita simpatia. Estou ansiosa para visitar as outras agências e conhecer mais oportunidades”, disse.

Também estiveram presentes no Mutirão de Empregos Sorocaba, o secretário da Sert, Péricles Régis; o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno, e o presidente do PTS, Nelson Cancellara. O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Luís Santos, representou o Poder Legislativo Municipal.