Casan moderniza tubulações na Lagoa da Conceição com novas redes de água e esgoto

Foto: Divulgação / Casan

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) iniciou a instalação de novas redes na região próxima à obra da nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Com investimento de aproximadamente R$ 812 mil, serão assentadas 450 metros de novas redes de água e 900 metros de novas redes de esgoto. Com objetivo de modernizar as redes antigas e aumentar a capacidade de vazão de água e de esgoto encaminhado para o tratamento, as tubulações terão 250 mm de diâmetro e vão substituir os atuais tubos de 150 mm. A previsão é concluir o assentamento até o fim de março.

“Essa é uma importante obra para reforçar os serviços da Casan na região, garantindo a modernização das redes e a segurança no abastecimento e no tratamento de esgoto. A obra é pensada para a demanda atual e também para o aumento populacional de períodos como a temporada”, explica o chefe da Unidade Operacional Costa Sul/Leste da Ilha, Gustavo Cittadela.

As obras não vão interferir no trânsito de veículos no trecho, pois ocorrem apenas na região da ciclovia. Após ser concluída, beneficiará cerca de 30 mil moradores nos bairros da região da Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Costa da Lagoa.