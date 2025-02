Diversão e alegria: Carnaval terá 35 blocos nas quatro noites de folia em Boa Vista

Foto: Divulgação/Semuc



O Carnaval de Boa Vista 2025 contará com a participação de 35 blocos que prometem agitar o público durante as quatro noites de programação da festa, que este ano ocorre no período de 1° a 4 de março, em diferentes pontos da cidade: Praça Fábio Marques Paracat; no Circuito Itinerante – Praça Linear Chico do Carneiro, Praça Cabos e Soldados e Praça Clotilde Thereza Duarte de Oliveira. Já no Circuito de Rua, terá desfiles de blocos em vários bairros da capital.

Clique aqui para saber a programação completa da festa.

Em clima de estreia

Tem blocos para todos os gostos e idades, desde os mais tradicionais aos que estreiam este ano na festa. É o caso do Bloco Telezé, que nasceu da vontade de três grandes amigos em mostrar o significado de união, força e parceria. Eles se apresentam no dia 2 de março, na Praça Fábio Marques Paracat.

“A expectativa é de muita diversão e demonstração de união e parceria. Avaliamos essa festa de forma muito positiva, porque, além de ser um momento de alegria, também é uma forma de fomentar o mercado local, gerando emprego e renda”, afirmou Thiago Reis, coordenador do Bloco.

Valorização do tradicional carnaval de rua

Além disso, o Bloco dos 3, com cerca de 12 anos de existência, segue com a mesma empolgação de quando começou. Com a proposta de resgatar a tradição do carnaval de rua, o grupo busca manter viva a essência dos primeiros blocos carnavalescos de Boa Vista.

“Nossa missão sempre foi valorizar o carnaval de rua, incentivando o uso de fantasias, máscaras e adereços, revivendo a alegria dos antigos carnavais. Este ano, voltamos com força total e estamos muito empolgados em fazer parte dessa grande festa”, destacou Joel, um dos fundadores do bloco, que se apresenta também no dia 2, na Praça Fábio Paracat.

Festa democrática e segura para todos

Por fim, o prefeito Arthur Henrique reforçou o compromisso da Prefeitura em valorizar os blocos carnavalescos e proporcionar um evento democrático, acessível a toda população.

“O Carnaval é uma festa popular e a nossa proposta é garantir que essa alegria chegue a diferentes pontos da cidade. Estamos investindo na valorização dos blocos e na infraestrutura para que o evento seja seguro, organizado e acessível a todos. Queremos que os foliões sintam-se parte dessa festa, que é um patrimônio cultural da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Fonte: Da Redação