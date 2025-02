Estado e município discutem avanços na reformulação e melhoria da Casa da Mulher Brasileira

Por MRNews



Com o objetivo de melhorar os serviços prestados na Casa da Mulher Brasileira e garantir um atendimento cada vez mais eficaz às mulheres vítimas de violência, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande se reuniram nesta segunda-feira (24), no Paço Municipal, para discutir o processo de reformulação da unidade, suscitando assim um diálogo mais estratégico para modernizar a estrutura e melhorar os processos.

Durante o encontro, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e a prefeita Adriane Lopes reforçaram o compromisso no fortalecimento da rede de proteção à mulher.

Barbosinha explicou que o governo tem trabalhado na integração dos entes que atuam na rede de proteção à mulher, em ferramentas que tragam celeridade aos processos e na melhoraria do atendimento às vítimas.

“A Casa da Mulher Brasileira precisa ter um fluxo bem estruturado, com processos ágeis e tecnologias modernas para que os atendimentos sejam ainda mais eficientes. Esse trabalho conjunto nos permitirá otimizar os recursos e fortalecer a rede de proteção. A conversa é essencial para avançarmos e garantirmos um atendimento ainda mais humanizado às mulheres que buscam amparo”, pontuou Barbosinha.

A Casa da Mulher Brasileira, primeira do país, foi projetada há dez anos para atender um público menor do que o atual. Hoje, com uma demanda crescente, a unidade tem resguardado a vida de centenas de mulheres e se consolida como referência no acolhimento e proteção.

Diante desse cenário, a prefeitura e o Governo de Mato Grosso do Sul avaliam soluções para ampliar a estrutura e modernizar os serviços.

“O encontro é para que possamos buscar soluções para essa pauta tão relevante. O vice-governador trouxe uma proposta que está sendo avaliada. A Casa da Mulher Brasileira tem um papel essencial e precisamos garantir que os serviços continuem crescendo para atender as mulheres de nossa capital da melhor forma possível”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Além da prefeita Adriane Lopes e do vice-governador Barbosinha participaram da reunião a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza; secretário-executivo de Gestão Política da Capital, Markito Perez; a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Dra. Patrícia Cozzolino; a secretária da Casa Civil, Thelma Mendes; a secretária-executiva da Mulher, Angélica Fontanari; o secretário de Governo e Relações Institucionais, Youssif Domingos e seu adjunto, Ulisses Rocha; por fim o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Foto: Lucas Cavalheiro