Prefeitura realiza ação de enfrentamento ao trabalho infantil no bloco Muriçoquinhas

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta segunda-feira (24), uma ação de conscientização pelo enfrentamento ao trabalho infantil durante o desfile do bloco Muriçoquinhas do Miramar. Com o tema ‘Pule, brinque e cuide’, a iniciativa foi coordenada pelo setor de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), com o objetivo de informar e sensibilizar a população sobre seu papel no combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Benicleide Silvestre, secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, ressaltou a importância da ação e reforçou o cuidado diário da gestão com o tema. “Essa ação é o nosso compromisso anual de conversar com os foliões, mães, pais, responsáveis e também os ambulantes, informando sobre os direitos das crianças e adolescentes. Mas nós, enquanto Prefeitura e Secretaria, temos esse cuidado diariamente”, frisou.

O ponto de apoio da equipe foi próximo à concentração do bloco na Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, próximo à ladeira que dá acesso ao Clube Cabo Branco. As equipes da rede socioassistencial realizaram abordagens aos foliões, com materiais educativos sobre a campanha, durante o percurso da festa, além do trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes), que fez abordagens em situações de trabalho infantil urbano ou exploração sexual.

Uma das famílias abordadas foi a de Patrícia Gomes, que levou o filho e os sobrinhos para aproveitar a folia. “Eu não conhecia a campanha, mas fico feliz em ver essa movimentação. Todo cuidado é pouco. Precisamos educar a população, educar nossas crianças, porque o maior cuidado que podemos ter é nessa troca de informações”, comentou a foliã.

De acordo com a coordenadora da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Katiana Cavalcante, o mais importante é adaptar a abordagem ao ambiente do bloco de Carnaval, mantendo a leveza e o respeito pela atmosfera festiva, ao mesmo tempo em que destaca a importância do tema. “Vamos ter uma equipe no apoio como ponto de informação, onde as pessoas possam aprender mais sobre o tema e descobrir maneiras de contribuir para a causa. Na tenda vão ficar os materiais impressos de apoio, faixas, materiais pedagógicos, brindes e banners com informativo do Aepeti. E durante as abordagens, vamos respeitar os foliões que não estiverem abertos à interação”, destacou.

Parceiros – A ação contou com o apoio dos serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade e a rede socioassistencial composta pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes). O trabalho ainda teve a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e a iniciativa privada – empresas Indaiá, Cremosinho e Iane.