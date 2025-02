Aston Villa x Cardiff City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (28/02)

Por MRNews



A partida válida pela FA Cup 2025, entre Aston Villa x Cardiff City acontece hoje, HOJE (28) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston Villa que tentará a vitória em seu território.

Aston Villa x Cardiff City: Prévia, Prognóstico e Escalações – FA Cup 2025

Aston Villa e Cardiff City se enfrentam nesta sexta-feira (28) pelas oitavas de final da FA Cup 2025, no Villa Park. Enquanto o time da Premier League busca retomar a boa fase após tropeços recentes, os galeses querem surpreender e avançar às quartas de final da competição mais antiga do futebol mundial.

Momento das Equipes

Aston Villa

O Aston Villa, comandado por Unai Emery, não vive seu melhor momento na temporada. A equipe vem de uma dura derrota por 4 a 1 para o Crystal Palace na Premier League, deixando escapar pontos preciosos na briga por uma vaga europeia. Além disso, os Villans precisam dividir atenções com o confronto de ida das oitavas da Champions League contra o Club Brugge, na próxima semana.

Apesar disso, o time tem um histórico favorável na FA Cup, tendo eliminado West Ham e Tottenham nas fases anteriores. Jogando em casa e com um elenco tecnicamente superior, a equipe de Birmingham entra como favorita para avançar.

Cardiff City

O Cardiff City, atualmente na parte intermediária da Championship, tenta surpreender o adversário de elite. A equipe do técnico Omer Riza passou por Sheffield United e Stoke City para chegar às oitavas e vem de uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Hull City no Campeonato Inglês.

No entanto, o retrospecto contra o Aston Villa não é animador: o Cardiff não vence no Villa Park desde 1954 e perdeu todas as últimas sete partidas que disputou no estádio.

Notícias das Equipes e Escalações Prováveis

Aston Villa

O técnico Unai Emery deve rodar o elenco devido à sequência intensa de jogos. Marcus Rashford e Marco Asensio, recém-chegados por empréstimo, podem ganhar minutos. No gol, Robin Olsen pode continuar como titular caso Emiliano Martínez não se recupere a tempo da lesão sofrida contra o Crystal Palace.

Outros desfalques incluem Pau Torres, Boubacar Kamara, Ross Barkley e Amadou Onana, que só devem retornar após a Data FIFA.

Provável escalação do Aston Villa:

Olsen; Garcia, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Malen

Cardiff City

O Cardiff tem problemas na defesa, já que o goleiro Jak Alnwick está fora da temporada. O norte-americano Ethan Horvath segue como titular no gol. No ataque, Callum Robinson é a principal esperança de gols, enquanto Anwar El Ghazi, ex-jogador do Villa, pode ser uma peça interessante para tentar surpreender.

Provável escalação do Cardiff City:

Horvath; Ng, Goutas, Fish; Rinomhota, Mannsverk, Ramsey, O’Dowda; El Ghazi, Robinson; Salech

Prognóstico e Palpite

Apesar de um momento instável, o Aston Villa tem mais qualidade e um elenco mais forte do que o Cardiff City. Jogando em casa, os Villans devem confirmar o favoritismo, mas podem enfrentar dificuldades se subestimarem os visitantes.

Palpite: Aston Villa 2-1 Cardiff City

A FA Cup sempre reserva surpresas, mas tudo indica que os comandados de Unai Emery avançarão às quartas de final.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+