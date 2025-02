Em reunião, Arthur Henrique destaca trabalho voltado ao desenvolvimento infantil que torna Boa Vista Capital da Primeira infância

Foto: Divulgação Semuc



Durante o primeiro encontro da rede Urban95 do ano, o “Webinar Cidades boas para as crianças”,o prefeito Arthur Henrique (MDB), destacou as experiências e os avanços com as políticas de primeira infância em Boa Vista, que tornaram a cidade referência no tema e reconhecida como a Capital da Primeira Infância.

O encontro online aconteceu nesta terça-feira, 25, reunindo mais de 470 pessoas de 60 cidades brasileiras, entre prefeitos, educadores e servidores públicos.

Arthur Henrique ressaltou o trabalho em rede como um dos pontos principais que fizeram a capital avançar nesses 11 anos de atuação. “Toda instituição que tem a primeira infância como prioridade trabalha para reduzir as desigualdades sociais. As decisões politicas foram importantes, por isso os secretários municipais participam de oficinas para entenderem como priorizar a primeira infância em todas as áreas”, frisou.

Outro assunto abordado, foi o treinamento de equipe e os sistemas de informação que auxiliam no acompanhamento das crianças na educação, na saúde e na assistência social.

“Lembrando que a cidade inteira entra nesse trabalho de promoção da primeira infância. Hoje Boa Vista é a cidade que mais cresce no país e por isso a importância de trabalhar com políticas eficientes e que trazem resultados”, disse.

Arthur Henrique fala sobre os Desafios

O prefeito contou um pouco sobre os desafios de avançar com projetos importantes para as crianças em meio à imigração venezuelana. “Durante muito tempo, lutamos para que Boa Vista se tornasse a Capital da Primeira Infância, enfrentamos o aumento populacional com a imigração venezuelana. Com muito esforço, atuação em rede e parcerias importantes conseguimos avançar bastante”, explicou.

O primeiro webinar de 2025 levou inspirações da Urban95 Global e as experiências de prefeituras como a de Boa Vista e Recife. Também compartilharam as estratégias e apoios para esse novo ciclo. A Urban95 é uma iniciativa da Fundação Van Leer. Ela apoia cidades em todo o mundo com políticas públicas que priorizam crianças pequenas e suas famílias.

Família que Acolhe: Mais de 36 mil gestações acompanhadas

Do mesmo modo, o FQA revolucionou o cuidado com a Primeira Infância em Roraima e em setembro de 2024 completou 11 anos. Desde sua implantação, em 2013, há mais de 36 mil gestações acompanhadas e mais 10 mil beneficiárias continuam ativas no programa. O acompanhamento começa na gestação e segue até os 6 anos de idade da criança.

Além dos encontros quinzenais da Universidade do Bebê, as famílias contam com consultas médicas, puericultura, planejamento familiar, sala de vacina e farmácia. As beneficiárias recebem enxovais no final da gravidez e latas de leite por mês para crianças de 1 aos 4 anos de idade completos. Além disso, a vaga na creche é conforme a assiduidade da família.

Paternidade Boa

Desde 2021, a campanha Paternidade Boa se tornou parte importante do FQA. Hoje são encontros mensais com as oficinas “De Pai para Pai”, onde são abordados temas importantes como: Pai que Educa sem Violência, Pai na Era Digital, Pai, Brinca comigo, entre outros.

Por fim, palestras sobre paternidade ativa e positiva foram ministradas para colaboradores de empresas privadas do município como forma de sensibilizar sobre o tema. Já ocorreu 65 oficinas “De Pai para Pai” e 7 encontros em empresas.