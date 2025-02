Empreendimento imobiliário vai gerar melhorias para região leste

José Roberto Amaral





A região leste de São José dos Campos será beneficiada com a instalação de um empreendimento imobiliário que irá transformar a cidade, com novos investimentos. O empreendimento terá como contrapartida ao município viabilizar a implantação de uma Companhia da Polícia Militar e executar melhorias no viaduto Santa Inês.

As duas ações estão previstas no Plano de Gestão 2025-2028. A instalação da companhia da PM na zona leste é uma antiga reivindicação dos moradores e será importante para aumentar a segurança na região.

No caso do viaduto Santa Inês, está prevista a duplicação do viaduto e suas alças de acesso, além de uma nova interligação com a Rodovia Dutra.

Ainda no setor de mobilidade urbana, também estão previstas a duplicação da avenida Constância da Cunha Paiva, com interligações com a avenida Milton Santos e com a rua Alberto Renart, no Jardim Santa Inês. Além da segunda fase da Linha Verde, que irá passar pela região.

De acordo com o processo de implantação, deverão ser investidos pela construtora MRV, responsável pelo empreendimento, um total de R$ 35 milhões em ações de contrapartida que vão beneficiar diretamente a região leste de São José dos Campos.

Pedra fundamental foi lançada nesta quarta (26) pela construtora | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Maior empreendimento do País

A pedra fundamental do empreendimento chamado de Cidade Sete Sóis foi lançado nesta quarta-feira (26) pela construtora e prevê a construção de um total de 8 mil unidades habitacionais em uma área próxima ao PIT (Parque de Inovação Tecnológica).

De acordo com a MRV, é o maior empreendimento da construtora já realizado no Brasil.

“Mais do que um empreendimento imobiliário, a Cidade Sete Sóis será um bairro planejado, aberto e inclusivo, projetado para integrar natureza, mobilidade e tecnologia, promovendo um novo conceito de qualidade de vida. O projeto tem como base sete pilares essenciais – Viva Verde, Segurança, Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Acessibilidade, Comodidades, Boa Vizinhança e Tecnologia – e será um marco transformador para a cidade”, informou a construtora em comunicado.

Empreendimento irá transformar a região leste de São José com investimentos | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Áreas verdes

Além das contrapartidas em segurança e mobilidade urbana, serão destinados ao município um total de 67,1 mil m2 de áreas verdes devidamente arborizadas, além de 22,6 mil m² de sistemas de lazer equipados e 23,5 mil m² de áreas institucionais.

Serão 21 lotes destinados à incorporação de edifícios residenciais e mais um lote para uso comercial/misto, destinado à construção de um mall de lojas e salas comerciais de frente a um parque central de 33 mil m².

As áreas verdes possuem conexões através de passagens de fauna subterrâneas e aéreas, que as interligarão também com fragmentos de vegetação situados no Parque de Inovação Tecnológica. Todo o paisagismo será composto por espécies nativas da mata atlântica e cerrado.



