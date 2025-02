Nova Iguaçu promove ação de reflorestamento no Maciço Gericinó-Mendanha

Uma semana depois de combater um incêndio florestal na APA Gericinó-Mendanha, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semam), por meio do Setor de Áreas Verdes (SAVE), promoveu o plantio de mais de 3.330 mudas de cerca de 80 espécies nativas da Mata Atlântica. O reflorestamento é uma ação compensatória da construtora MRV determinada pela SEMAM, para cumprimento do Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA) e aconteceu nos fundos do Condomínio Residencial Tupinambás, próximo à Estrada de Madureira. O SAVE integra a Subsecretaria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental.

A iniciativa cumprida pelo PMMA tem o objetivo reduzir as ilhas de calor, fixar o solo e recuperar aproximadamente 3 hectares de vegetação nativa. O projeto contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região e da preservação ambiental no município. Parte do plantio será feito em parceria com a população.

“Diante da emergência climática global, plantar árvores não é apenas uma medida ecológica, mas uma necessidade urgente para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Investir no reflorestamento significa investir na vida, na qualidade do ar, na proteção dos recursos hídricos e na resiliência do planeta”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Edgar Martins.

As mudas plantadas foram adquiridas de produtores registrados no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) e incluem espécies como Açoita-cavalo, Albízia-branca, Angico, Araribá, Alecrim-de-campina, Canafístula, Pau-brasil, entre outras.