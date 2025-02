Palpites Rio Branco-ES x Novorizontino , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (27/02)

O jogo entre Rio Branco-ES x Novorizontino marcado para acontecer nesta 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Rio Branco-ES que vai buscar a vitória em seus domínios.

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP: Zebras Mantêm Clubes em Alerta para o Confronto pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2025 segue com sua tradição de surpresas, e nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o Rio Branco-ES recebe o Novorizontino-SP no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20h (horário de Brasília), para um confronto decisivo da primeira fase da competição. A equipe capixaba, pior posicionada no Ranking de Clubes da CBF, tem o mando de campo e espera surpreender o adversário, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida terá um regulamento peculiar, já que, em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis. O Rio Branco-ES, que vem de uma eliminação histórica do Amazonas em 2024, tem confiança de que pode repetir o feito e alcançar uma classificação histórica. O volante Bruno Silva, principal jogador do elenco, destacou a importância do respeito ao adversário, mas acredita que a força do grupo e o apoio da torcida podem ser fundamentais para o sucesso.

— “O Novorizontino é favorito, mas vamos impor o nosso ritmo de jogo. Vamos dar o nosso máximo para surpreender e garantir a classificação,” afirmou Bruno Silva.

Já o Novorizontino-SP chega embalado por sua boa campanha no Campeonato Paulista, onde se classificou para as quartas de final e enfrenta o São Paulo na sequência. O técnico Eduardo Baptista e o meia Matheus Frizzo reforçaram a concentração e o foco do time para não deixar espaço para surpresas, mesmo sabendo das dificuldades que a Copa do Brasil sempre impõe.

Ficha Técnica:

Data e Hora: 27/02/2025, às 20:00 (horário de Brasília)

27/02/2025, às 20:00 (horário de Brasília) Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Andre Luiz Severo (GO)

Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Andre Luiz Severo (GO) Estádio: Kleber Andrade (Cariacica, ES)

Escalações:

Rio Branco-ES: André Luiz, Dudu, Gustavo Carbonieri, Darlan, Theo Kruger, Junior Dindê, Bruno Silva, Felipe Pará, Diego Fernandes, Maranhão e Matheus Costa. Técnico: Rafael Soriano.

André Luiz, Dudu, Gustavo Carbonieri, Darlan, Theo Kruger, Junior Dindê, Bruno Silva, Felipe Pará, Diego Fernandes, Maranhão e Matheus Costa. Rafael Soriano. Novorizontino-SP: Airton, Dantas, Rafael Donato, Patrick, Rodrigo Soares, Willian Farias, Marlon, Matheus Frizzo, Waguininho, Bruno José e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

Análise de Dados

