Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta sexta-feira (28) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que os Agentes de Endemias continuam a atuar de forma intensa no combate ao mosquito transmissor da dengue. Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, as equipes estarão realizando ações no bairro:

Village Santana

Horário de atuação:

Das 8h às 14h

Os agentes são responsáveis pela vistoria dos imóveis, orientação da população e aplicação de produtos para garantir a segurança de todos.

Importante: Os agentes estarão devidamente identificados, utilizando uniforme, cracha e equipamentos necessários para a realização do serviço.

Contamos com a colaboração dos moradores para permitir o acesso dos profissionais e, juntos, fortalecermos essa luta contra a dengue!