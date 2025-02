AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.06/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança privada no Município de Bonito/MS nos dias 01, 02 e 03 de março de 2025, em atendimento ao evento “Festival de Verão”.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2025

FAVORECIDO: SAFETY ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO EM SEGURANÇA LTDA ME.

CNPJ nº 15.439.139/0001-03

VALOR: R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais).

PRAZO: 90 dias.

Bonito, 27 de fevereiro de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.