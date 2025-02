Clima de Carnaval: integrantes dos projetos Conviver e Cabelos de Prata compartilham experiências durante encontro

Foto: Divulgação Semuc



Carnaval é alegria, bloquinhos de rua e as famosas marchinhas. A festa tradicional brasileira também é um momento de troca entre gerações. Por isso, os projetos sociais Cabelos de Prata e Conviver do Cras no São Francisco, participaram do pré-carnaval na Praça da Bandeira nesta quarta-feira, 25. Nesse primeiro dia, 77 idosos e 30 crianças dançaram e se divertiram juntos, fortalecendo laços.

O objetivo foi promover um momento de lazer, troca de saberes e experiências para fortalecer os laços entre os pequenos e os mais velhos.

A atividade contou com fantasias e muita dança, ao som da Banda Municipal do Instituto Boa Vista de Música (IBVM). Remetendo às antigas festas de carnaval, os idosos mostraram para a criançada neste primeiro dia como se festejavam nos tempos de juventude.

“A união entre as gerações é essencial. A diversão é importante, mas a ação vai além. A atividade ajuda na qualidade de vida. Além disso, resgatamos as marchinhas antigas para que a nova geração conheça. Isso evidencia a troca de saberes entre os integrantes”, disse a gerente do CRAS São Francisco, Valdete Cavalcante.

Festa de Carnaval entre gerações

Cheia de energia, Tereza Cristina, de 64 anos, aproveitou muito a atividade intergeracional. Ela é uma das integrantes do Cabelos de Prata e diz que esses 4 anos de projeto foram de muita alegria. Um exemplo disso aconteceu nesta manhã.

“Aqui tenho a oportunidade de dançar e aproveitar o carnaval com as crianças. É maravilhoso participar e me traz muita felicidade. Além disso, nesses momentos eu aprendi muito com as crianças e elas também com a gente”, disse.

Vestida de oncinha, Maria Lucimar França, 66 anos, compartilhou um momento único com a sua neta que está no Conviver, Laura Manuele, de 11 anos. Elas “pularam” juntas na pré-festa que para elas é “tudo”.

“É muito bonito estar com minha neta aqui. Eu a puxei para dançar comigo. Também amo estar com as outras crianças do Conviver e espero muito que esses momentos nunca parem”, finalizou.

Os pequenos foliões do Conviver não deixaram os idosos para trás no quesito animação. Miguel Pietro, de 7 anos, está há 6 meses no Conviver e na festa usou uma típica peruca colorida de palhaço para se divertir nesse carnaval. “Eu gostei muito de estar aqui. Dancei ‘muitão’ e me diverti demais. Vou esperar pelo ano que vem para dançar ainda mais com eles”, contou com um sorriso no rosto.

Por fim, a programação do Cabelos de Prata e Conviver segue por essa quinta-feira, 25, com outros integrantes dos projetos, que também vão compartilhar esse momento especial entre gerações em clima de carnaval.

Fonte: Da Redação