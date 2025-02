Crystal Palace x Millwall ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (01/03)

Por MRNews



Prévia: Crystal Palace x Millwall – FA Cup, 1º de março de 2025

No próximo sábado, 1º de março, o Crystal Palace e o Millwall se enfrentam em mais um confronto do Derby de Londres, pela quinta rodada da FA Cup. A partida será disputada no Selhurst Park, casa do Palace, e promete ser uma disputa acirrada, com as duas equipes buscando uma vaga nas quartas de final do torneio.

Forma das equipes

O Crystal Palace chega para essa partida após uma impressionante vitória por 4-1 sobre o Aston Villa na última rodada da Premier League, o que aumenta a confiança do time. Sob o comando de Oliver Glasner, o Palace tem demonstrado consistência nas últimas partidas, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Além disso, a equipe manteve a solidez defensiva nas últimas duas vitórias da FA Cup, contra Stockport County e Doncaster Rovers, ambos por 2-0.

Por outro lado, o Millwall, que chegou a esta fase após vencer o Leeds United por 2-0 fora de casa, tem mostrado certa instabilidade. Após esse triunfo, a equipe de Alex Neil sofreu uma derrota pesada por 5-1 para o Plymouth Argyle, mas se recuperou com duas vitórias e dois empates na Championship, mantendo a esperança de seguir adiante na FA Cup.

Notícias de equipes

O Crystal Palace não conta com os jogadores Chadi Riad e Cheick Doucoure, ambos lesionados a longo prazo. O capitão Marc Guehi também é dúvida após uma pequena lesão no joelho, mas espera-se que ele se recupere a tempo de jogar. Nathaniel Clyne pode ser escalado como zagueiro, caso Guehi não tenha condições de atuar.

No lado do Millwall, a equipe terá algumas ausências importantes, incluindo Aaron Connolly, Tristan Crama e Benicio Baker-Boaitey, que estão fora por questões contratuais de competições. Joe Bryan, lateral-esquerdo, também é dúvida após um corte no pé, mas Alex Neil espera poder contar com ele. Além disso, Ra’ees Bangura-Williams pode retornar ao time após perder a última partida.

Previsão de escalação

Crystal Palace (4-3-3): Turner; Guehi, Lacroix, Richards; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr; Nketiah

Millwall (4-3-3): Roberts; Harding, Tanganga, Cooper, Bryan; Saville, De Norre; Neghli, Cundle, Azeez; Coburn

Análise e previsão

O Crystal Palace chega como favorito para essa partida, principalmente pela sua boa fase na temporada e pela vantagem de jogar em casa. Embora o Millwall tenha surpreendido na FA Cup, a falta de opções em alguns setores do time pode prejudicar a equipe visitante. Com uma equipe bem estruturada e com bons jogadores ofensivos, o Palace deve garantir uma vitória por 2-0, avançando para as quartas de final.

Conclusão

O Crystal Palace está em uma ótima fase e deve superar o Millwall com relativa facilidade, apesar da rivalidade regional e das surpresas que o Millwall pode trazer. O jogo promete ser tenso, mas a qualidade superior do time da Premier League tende a prevalecer.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+