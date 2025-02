Fisioterapeutas de todo o Brasil podem responder pesquisa da Udesc Cefid sobre comportamento e exercício físico

Foto: Karla Quint/Ascom Udesc Cefid/Arquivo

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), convida fisioterapeutas de todo o Brasil a participarem de questionário da pesquisa de dissertação “Conhecimento dos fisioterapeutas que atuam com pessoas com dor crônica sobre teorias e técnicas de mudança de comportamento”, da acadêmica Carolina Silva de Avila no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT).

A pesquisadora é orientada pela coordenadora do programa de extensão Acolhe-Dor, professora Micheline Araújo da Luz Koerich, e tem a professora Manuela Karloh na co-orientação.

Acesse o questionário do estudo.

O objetivo da pesquisa é avaliar o conhecimento que fisioterapeutas brasileiros têm sobre teorias comportamentais e o uso das técnicas de mudança de comportamento voltadas à motivação humana para o exercício físico dentro do ambiente de reabilitação.

O questionário leva poucos minutos para ser respondido, e quem participar, além de colaborar com a ciência, terá acesso ao material exclusivo “Dor crônica – Mudança de comportamento e exercício físico”.

“Ressaltamos que todas as respostas serão separadas dos dados de identificação do participante, garantindo total anonimato e sigilo de suas respostas”, afirma Carolina.

Segundo a mestranda, “qualquer dúvida ou sugestão sobre esse formulário poderá ser adicionada ao final, em um campo específico para sugestões, ou a qualquer momento pelos contatos aqui disponibilizados”, que são o telefone (48) 98472-3794 e o e-mail carolina.avila@edu.udesc.br.

Ações de tratamento e educação

O programa Acolhe-Dor busca contribuir com a sociedade por meio de ações de promoção da saúde e tratamento para pessoas com dor crônica de origem musculoesquelética, bem como ações educativas para a população e educação permanente.

As três ações do programa (Cuida-Dor, Empodera-Dor e Semea-Dor) visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo com dor crônica e garantir, ao usuário do serviço público de saúde e ao profissional de saúde envolvido no tratamento, o acesso às informações científicas sobre dor crônica e sua estratégia terapêutica.

Mais informações podem ser obtidas na página do Acolhe-Dor e no perfil do programa no Instagram.

