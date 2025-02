HM promove curso de gestante para profissionais de saúde

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

O Hospital Municipal de São José dos Campos realizou nesta terça-feira (25) o 1º curso de gestante voltado para profissionais da rede básica de saúde do município. A qualificação teve como objetivo alinhar condutas e compartilhar conhecimentos para garantir uma melhor experiência a mães e bebês durante o pré-natal, parto e pós-parto.

O encontro foi aberto para as equipes multidisciplinares das 45 unidades básicas de saúde da Prefeitura, que acompanharam palestras e dinâmicas conduzidas por especialistas em nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia.

A intenção é garantir cada vez mais uma saúde pública integrada, em que a gestante receba atendimento contínuo e coordenado, assegurando cuidados de qualidade em todas as fases da gestação e em diferentes níveis de atenção. Essa iniciativa envolve a articulação entre diversas unidades de saúde, desde a atenção primária (UBS) até o hospital.

A programação incluiu uma atividade interativa com uma psicóloga e um aprofundamento sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), certificação conferida ao Hospital Municipal, que reforça o compromisso com a humanização do parto e incentivo à amamentação.

Entre os temas abordados, destacaram-se os benefícios do parto normal, exercícios físicos na gestação, alimentação para prevenção de hipertensão e diabetes gestacional, disfunções orais do bebê e cuidados com o recém-nascido, além dos direitos garantidos às gestantes.

Ao final, os participantes realizaram uma visita guiada pelo bloco materno, conhecendo de perto o funcionamento do pronto-socorro obstétrico, centro obstétrico, pré-parto e alojamento conjunto.

O próximo treinamento já está agendado para o dia 29 de abril, e a expectativa é ampliar ainda mais a participação de profissionais da rede, fortalecendo o cuidado integral às gestantes e garantindo o pré-natal de qualidade para um parto seguro.

Saiba mais

Além desta edição voltada aos profissionais da saúde, o Hospital Municipal possui um curso aberto a gestantes em geral, independente de estarem ou não fazendo o pré-natal no Ambulatório da Mulher.

A capacitação conta com palestras de especialistas sobre temas ligados à gravidez, alimentação, práticas de relaxamento, pós-parto, amamentação, cuidados com o bebê, entre outros assuntos.

O programa é gratuito, e as vagas são limitadas. A inscrição pode ser feita pelo telefone 3901-3507.

O Hospital Municipal é mantido pela Prefeitura e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde