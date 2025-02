Palpites Oratório x São José, Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre Oratório x São José marcado para acontecer nesta 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Oratório que vai buscar a vitória em seus domínios.

Oratório se prepara para confronto decisivo contra o São José-RS pela Copa do Brasil

O Oratório entra na reta final de preparação para encarar o São José-RS pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O jogo acontece nesta quarta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá, e será realizado com portões fechados, devido à interdição das arquibancadas por falta de laudos de segurança. A partida terá transmissão ao vivo pelo ge.globo/ap.

Preparação intensa para a estreia

Esta será a segunda participação do Oratório na Copa do Brasil. O time amapaense conquistou a vaga após ser vice-campeão estadual, contando no elenco com o experiente atacante Abuda, ex-Corinthians e Vasco. Para a temporada 2025, o clube passou por mudanças na diretoria e reformulou a equipe, que agora é comandada pelo técnico Ewerton Guimarães, conhecido por seu trabalho nas categorias de base de clubes paulistas.

A grande novidade no elenco é a chegada do meia Balão Marabá, destaque do último Amapazão vestindo a camisa do Independente.

O duelo contra o São José-RS será o primeiro jogo oficial do Oratório no ano, enquanto o adversário já disputou oito partidas pelo Campeonato Gaúcho, terminando a fase inicial sem vitórias e classificando-se em terceiro lugar no Grupo A. No último sábado (22), a equipe gaúcha venceu o Brasil de Pelotas no quadrangular contra o rebaixamento.

Histórico do Oratório na Copa do Brasil

O Oratório disputou a Copa do Brasil pela primeira vez em 2013, enfrentando o Goiás. O time amapaense chegou a abrir o placar, mas acabou derrotado por 3 a 1, dando adeus à competição na primeira fase.

Agora, 12 anos depois, o clube busca um feito inédito: avançar para a segunda fase da competição nacional.

Estádio Zerão de portões fechados

A partida contra o São José-RS acontecerá no Estádio Zerão, um dos principais palcos do futebol amapaense. No entanto, o jogo será com portões fechados, pois o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá após vistoria que detectou problemas na segurança das arquibancadas.

Sem os laudos exigidos pela CBF, o estádio — que tem uma peculiaridade única por estar localizado sobre a linha do Equador — não poderá receber público.

FICHA TÉCNICA – Oratório x São José-RS

🏆 Competição: Copa do Brasil 2025 – Primeira fase

Copa do Brasil 2025 – Primeira fase 📆 Data e horário: Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 20h (horário de Brasília)

Quarta-feira, 📍 Local: Estádio Zerão, Macapá (AP)

📺 Onde assistir: ge.globo/ap (com imagens ao vivo)

🟨 Árbitro: A definir

O que esperar do confronto?

O Oratório terá o desafio de estrear contra um adversário mais experiente, mas que não vive um bom momento na temporada. A equipe amapaense tentará aproveitar o fator casa, mesmo sem torcida, para fazer história na Copa do Brasil. Já o São José-RS buscará sua primeira vitória oficial em 2025 para evitar uma eliminação precoce.

Será que a Orca Demolidora conseguirá sua primeira classificação na história da competição?

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

