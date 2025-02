Sesau reforça atendimento em unidades de urgência e emergência durante o Carnaval

Para garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade durante o Carnaval, a Sesau (Secretaria de Saúde) irá reforçar o atendimento nas principais unidades de urgência e emergência da rede estadual.

As unidades de Boa Vista, como o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth e o Pronto Atendimento Cosme e Silva, estarão com as equipes de plantão prontas para atender à população 24 horas por dia.

A medida irá assegurar que todos os pacientes que necessitarem de atendimento médico sejam devidamente atendidos, sem qualquer interrupção nos serviços.

Segundo a diretora-geral do HGR, Patrícia Renovato, essa organização interna é fundamental para garantir que os pacientes em situação crítica recebam o atendimento adequado.

“Durante festividades nacionais, como o carnaval, há um aumento significativo no número de acidentes e emergências, e é crucial que os hospitais estejam preparados para lidar com essa demanda. O HGR, assim como outros hospitais do país, possui uma organização interna de prevenção e otimização do serviço hospitalar para atender essas emergências”, afirmou a diretora.

NO INTERIOR

Nos demais municípios, os hospitais da rede estadual de Saúde também estarão preparados para atender às demandas do período de Carnaval.

O Hospital Délio de Oliveira Tupinambá, em Pacaraima, que atende a região fronteiriça com a Venezuela, reforçou as equipes e a estrutura para garantir suporte contínuo aos pacientes. A unidade também dispõe de 11 leitos para internação e duas ambulâncias para transferir casos graves para as UTIs em Boa Vi

Na Unidade Mista de Caroebe, o atendimento seguirá normalmente, assim como no Hospital Epitácio de Andrade Lucena, em Alto Alegre, onde os atendimentos também ocorrerão como de costume, com serviços de urgência e emergência, incluindo exames de raio-X.

Em Amajari, o Centro de Saúde Jair da Silva Mota continuará com atendimento 24 horas, garantindo a cobertura de urgência e emergência. Em São João da Baliza, haverá reforço no plantão para atender eventuais aumentos na demanda.

Os hospitais Irmã Aquilina (Caracaraí), Francisco Ricardo de Macedo (São Luiz do Anauá) e Vereador José Guedes Catão (Mucajaí) e as unidades mistas Ruth Quitéria (Normandia), Semiplena (Uiramutã) e Irmã Camila (Iracema) seguem com o atendimento de urgência e emergência no período de Carnaval.