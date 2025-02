SONORA – Operação Alegria 2025 começa nesta sexta nas rodovias estaduais de Santa Catarina

Posted on

Novo Banco de Alimentos de Nova Iguaçu inicia atividades nesta segunda (30) 30 de setembro de 2024 O novo Banco de Alimentos de Nova Iguaçu foi aberto nesta segunda-feira (30), no bairro Jardim Iguaçu. Após funcionar no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), agora o Centro de Captação e Distribuição de Alimentos do […]