Vila Olímpica de Nova Iguaçu terá aulas gratuitas de tênis a partir desta quarta-feira (26)

Inspirados pelo sucesso de grandes torneios, como o Rio Open, realizado no Rio de Janeiro na última semana, jovens de Nova Iguaçu terão a oportunidade de dar seus primeiros passos no tênis. A partir desta quarta-feira (26), a Prefeitura oferecerá aulas gratuitas na Vila Olímpica da cidade, criando um espaço para o surgimento de novos talentos. O projeto busca abrir caminho para futuros atletas, como o prodígio carioca João Fonseca, de apenas 18 anos, que vem ganhando destaque no esporte.

Os interessados poderão praticar o tênis, que vem ganhando cada vez mais popularidade na Baixada Fluminense, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e o projeto social “Tênis Baixada”. A prática do esporte envolve diferentes partes do corpo, trabalhando o fortalecimento muscular, a melhoria do condicionamento cardiovascular e a redução do estresse. Saltos, corridas e movimentos com a raquete ajudam no fortalecimento dos braços, pernas e tronco, além de beneficiar o sistema cardiorrespiratório.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, Leandro Silva, o tênis é uma modalidade que pode ser usada para descobrir novos talentos do esporte na cidade.

“Com treinadores capacitados e preparados, Nova Iguaçu pode descobrir novos talentos para o tênis, assim como já revelou para o futebol, vôlei e até o skate. Com essa parceria, nosso objetivo é também levar a modalidade para outros bairros”, explica.

Claudecir José dos Santos, presidente do “Tênis Baixada”, destacou a importância da parceria para a prática do esporte em Nova Iguaçu e afirmou que o projeto conta com aulas também em bairros como: Botafogo, Luz (Praça Vitória) e Jardim Tropical.

“Em 1977 conheci esse esporte maravilhoso e trouxemos o projeto para Nova Iguaçu há quatro anos. É uma modalidade que tem conquistado cada vez mais espaço entre crianças, jovens e até idosos. O tênis é um esporte para todos”, afirma.

As aulas de tênis serão todas às quartas-feiras, das 7h às 9h. A faixa etária é para crianças a partir de 5 anos Entre os matriculados estão as irmãs Helena, de 8 anos, e Júlia, de 11, que já praticam o esporte em uma praça no bairro Botafogo e agora vão utilizar a estrutura da Vila Olímpica. Mãe das meninas, a esteticista Elen Ferreira Linhares Custódio, conta que o esporte mudou a rotina das filhas.

“Elas estão mais focadas, as notas melhoraram e o mais importante: estão mais envolvidas com o esporte do que com as telas. O projeto vai ser muito importante para as crianças carentes, pois vai tirá-las da ociosidade e envolvê-las com algo saudável”, conta Elen.

Helena, aliás, tem um ídolo como referência no tênis: o espanhol Carlos Alcaraz. O sonho dela é se tornar profissional pelo esporte que tanto se identifica.

“Gosto de vôlei e futebol, mas o tênis é minha grande paixão. Vou me empenhar para me tornar uma atleta profissional. Já aprendi a sacar e pratico toda semana”, contou a criança, que também se inspira no jovem tenista João Fonseca, de apenas 18 anos, que disputou o Rio Open.

Para se inscrever nas aulas, basta comparecer à secretaria da Vila Olímpica, localizada na Rua Luís de Lima, 288, no Centro de Nova Iguaçu. É necessário levar uma cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto ¾ e atestado médico. Além das aulas de tênis, o espaço oferece atividades como basquete, futsal, vôlei, defesa pessoal, handebol e ginástica rítmica.