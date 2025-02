AO VIVO Vitória de Guimarães x Casa Pia assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (01/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Prévia: Vitória de Guimarães x Casa Pia – Primeira Liga 2025

No dia 1º de março de 2025, o Vitória de Guimarães recebe o Casa Pia no Estádio D. Afonso Henriques, para a 24ª rodada da Primeira Liga. O confronto promete ser crucial para ambas as equipes, que buscam recuperar o ritmo e somar pontos importantes na tabela.

O Vitória de Guimarães, atualmente em 8º lugar com 31 pontos, vem de uma sequência de três jogos sem vitórias, sendo que a última partida terminou empatada em 1 a 1 contra o Porto. A equipe, sob o comando de Luis Freire, tem mostrado uma defesa mais sólida, mas ainda enfrenta dificuldades no setor ofensivo. Com apenas um gol marcado nos últimos três jogos, o time precisa urgentemente melhorar sua produção no ataque, algo que o técnico Freire tentará corrigir para conseguir sua primeira vitória após assumir o comando em janeiro. No entanto, o histórico recente de empates pode ser um fator a ser superado.

Por outro lado, o Casa Pia ocupa a 6ª posição com 36 pontos e chega para este duelo com uma vitória por 1 a 0 contra o Gil Vicente. A equipe, comandada por João Pereira, tem alternado bons e maus resultados, mas mostrou força ao vencer quatro de seus últimos seis jogos. O time se destaca por seu bom desempenho fora de casa, especialmente em visitas ao Vitória de Guimarães, onde conquistaram vitórias nas duas últimas temporadas. Casa Pia buscará manter essa tradição positiva e somar mais três pontos na luta por uma vaga nas competições europeias.

Em termos de escalações, o Vitória de Guimarães contará com o retorno de Mikel Villanueva, que estava suspenso, mas ainda terá ausências como Bruno Gaspar e Gustavo Silva. A equipe também dependerá de um ataque mais eficaz, com destaque para Félix e Oliveira, que precisam estar em boa forma para quebrar a barreira defensiva adversária.

O Casa Pia, por sua vez, poderá enfrentar uma baixa importante com a ausência de Cassiano, seu principal artilheiro, o que abre espaço para Max Svensson na linha de frente. Além disso, Andrian Kraev, que marcou o gol da vitória contra o Gil Vicente, está em dúvida após sentir um desconforto na última partida.

Previsão do Jogo: O Vitória de Guimarães, apesar das dificuldades ofensivas, tem mostrado consistência na defesa e contará com o apoio de sua torcida. O Casa Pia, por sua vez, chega com uma defesa bem organizada e um bom histórico recente contra o adversário. Com base nas características de ambas as equipes, espera-se um jogo equilibrado, com grandes chances de empate. A previsão é de um 1 a 1, levando em consideração a dificuldade do Vitória de Guimarães em converter empates em vitórias, especialmente diante de um time como o Casa Pia, que é forte nas visitas.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.