ASSISTIR AO VIVO Botafogo x Racing RECOPA Sul-Americana 2025, HOJE (27/02), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Botafogo x Racing acontece HOJE, HOJE (27/02) às 21:30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Botafogo disputa a Recopa Sul-Americana e por ser o atual campeão da Libertadores da América. Já o Racing é o atual campeão da Sul-Americana.

A partida de hoje é válida pela reCopa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Botafogo

Botafogo x Racing: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações da final da Recopa Sul-Americana

Botafogo e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (27) pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+.

O Racing leva vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, na Argentina. Com isso, a equipe argentina pode até perder por um gol de diferença que ainda assim conquista o título. Já o Botafogo precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir Botafogo x Racing ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo no Disney+, a partir das 21h30 (de Brasília).

Situação das equipes

O Botafogo chega pressionado após ser eliminado precocemente do Campeonato Carioca, terminando na 9ª posição e fora até da Taça Rio. O técnico interino Cláudio Caçapa conta com o apoio da torcida no Nilton Santos para tentar uma virada histórica.

O Racing, campeão da Sul-Americana 2024, busca mais um título continental e pode jogar de forma mais cautelosa, aproveitando a vantagem conquistada na ida.

Palpites para Botafogo x Racing

Elaine Trevisan : Botafogo 1 x 0 Racing

: Botafogo 1 x 0 Racing Rafael Marques : Botafogo 2 x 0 Racing (Racing ganha nos pênaltis)

: Botafogo 2 x 0 Racing (Racing ganha nos pênaltis) Ubiratan Leal: Botafogo 1 x 1 Racing

Prováveis escalações de Botafogo x Racing

Botafogo

O Glorioso terá praticamente todo o elenco à disposição, mas não contará com Cuiabano (expulso no jogo de ida), Bastos (lesionado) e Santiago Rodríguez (não inscrito).

Provável time:

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Allan, Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Matheus Martins e Igor Jesus.

Racing

O técnico Gustavo Costas tem uma dúvida importante: Luciano Vietto, que se recuperou de lesão e pode começar no banco. Caso não jogue, Matías Zaracho deve ser titular.

Provável time:

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo e Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini e Gabriel Rojas; Matías Zaracho (Luciano Vietto), Maximiliano Salas e Adrián Martínez.

Arbitragem da partida

Árbitro : Jesús Valenzuela (VEN)

: Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes : Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

O Botafogo consegue o título?

O desafio é grande para o Glorioso, mas a torcida acredita em uma virada histórica. Com o apoio da arquibancada e um desempenho ofensivo agressivo, o time carioca tentará surpreender o Racing e buscar mais uma conquista internacional.