Por MRNews



Carnaval em Lins: Comunidades Recebem Apoio da Prefeitura para Festividades

O Carnaval de Lins está sendo celebrado de forma descentralizada, com eventos promovidos diretamente nas comunidades locais. Sem os tradicionais desfiles das escolas de samba na avenida, a Prefeitura tem investido na realização da festa popular nos bairros, oferecendo infraestrutura para as escolas de samba e blocos carnavalescos.

Incentivo às Escolas de Samba

O secretário de esportes e lazer, João Rufino, afirmou que a Prefeitura tem auxiliado as quatro escolas de samba da cidade – Império do Parque, Rebouças, Ribeiro e Pasetto – com apoio estrutural, incluindo tendas, banheiros químicos, segurança, iluminação, palco e banda. Essa iniciativa tem permitido a continuidade das festividades carnavalescas, mesmo sem o desfile oficial desde 2020.

O último carnaval com desfile de rua ocorreu antes da pandemia da Covid-19. Desde então, a festa foi reformulada, priorizando eventos nos bairros. A tentativa da Prefeitura de repassar recursos financeiros diretamente às escolas esbarrou em exigências burocráticas, dificultando a inscrição das agremiações.

Programação do Carnaval em Lins

A festa começou no dia 23 de fevereiro, com a Matinê da Alegria, realizada na avenida Arquiteto Luís Saia, um dos locais mais tradicionais do carnaval linense. Os próximos eventos incluem:

28 de fevereiro – Império do Parque (Rua Diabase, bairro Rebouças, das 20h às 3h);

– Império do Parque (Rua Diabase, bairro Rebouças, das 20h às 3h); 1º de março – Rebouças (Rua Diabase);

– Rebouças (Rua Diabase); 3 de março – Ribeiro (Avenida Nilo Noronha, Ginásio Manoel do Careno);

– Ribeiro (Avenida Nilo Noronha, Ginásio Manoel do Careno); 8 de março – Pasetto (Rua Antônio de Paula, quadra do bairro).

Em todos os eventos, haverá bandas ao vivo a partir das 23h.

Festas nos Clubes e Cidades Vizinhas

Além das comemorações nas comunidades, clubes da cidade também organizam eventos. O Country Club promoverá matinês nos dias 3 e 4 de março, enquanto o Clube Linense optou por não realizar os tradicionais bailes, mas um terceiro organizador anunciou um evento para sábado.

Na região, cidades vizinhas também terão festas carnavalescas. Cafelândia, por exemplo, contará com blocos de rua, banda e desfiles, incluindo a apresentação da Escola de Samba da Vila Belém e shows da Banda Santa Esmeralda. Já em Guaiçara, haverá matinê no Complexo Natal Alves no domingo. Getulina, devido a dificuldades financeiras, optou por não investir no carnaval público este ano.

Carnaval Descentralizado: Um Novo Modelo de Festa Popular

A realização do carnaval em bairros tem se mostrado uma alternativa viável para manter a tradição festiva da cidade, garantindo que a comunidade continue celebrando essa importante manifestação cultural. Com o apoio da Prefeitura, as escolas de samba e blocos podem levar alegria às ruas, reforçando a identidade cultural de Lins.

segundo Notícias de Lins.