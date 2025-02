Por MRNews



São José do Seridó Ruma a um Futuro Sustentável com Instalação de Placas Solares

Em uma iniciativa pioneira e sustentável, a gestão municipal de São José do Seridó iniciou a instalação de placas solares em todos os prédios públicos pertencentes à administração direta e indireta do município. A medida, que visa transformar a matriz energética da cidade, promete reduzir custos com energia elétrica e minimizar o impacto ambiental.

Energia Solar: Uma Alternativa Renovável

A energia solar, obtida a partir da captação da luz e do calor do Sol, tem se destacado como uma fonte limpa e inesgotável de energia. Diversas tecnologias, como o aquecimento solar, a energia fotovoltaica e a heliotérmica, ilustram a versatilidade deste recurso, que vem ganhando espaço em projetos de modernização e sustentabilidade em diversas partes do país.

O Projeto e Seus Impactos

De acordo com Dirceu Soares, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a instalação será realizada de forma criteriosa: “nem todos os prédios receberão placas, pois a escolha obedece a critérios técnicos e à necessidade de cada edificação”. Serão instaladas 636 placas solares, com capacidade total de 363 KWP, o que representará uma significativa mudança na forma de consumo de energia do município.

O principal objetivo do projeto é promover uma maior sustentabilidade energética, reduzindo a dependência dos métodos convencionais de geração de energia e, consequentemente, os custos a longo prazo. Segundo o secretário, a iniciativa também ressalta a importância de se investir em tecnologias que tenham menor impacto ambiental, considerando que a produção de energia, tradicionalmente, está atrelada à exploração de recursos naturais e à geração de impactos ecológicos.

Apoio da Gestão Municipal

O prefeito Jackson Dantas destacou a relevância do investimento para a economia e para o meio ambiente: “Investir em energia solar é fundamental para reduzir os custos com energia elétrica e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação ambiental. Estamos falando de um investimento que gira em torno de R$ 2.700.000,00, um valor significativo para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade.”

Além dos benefícios econômicos, a adoção da energia solar reflete um compromisso com a inovação e com a busca por alternativas que promovam um crescimento urbano responsável. O prefeito ressaltou a importância de que a COSERN, concessionária de energia, se engaje e conecte o sistema solar ao quadro geral de distribuição, ampliando os ganhos do projeto.

Perspectivas para o Futuro

A implantação das placas solares em São José do Seridó representa mais do que uma simples modernização da infraestrutura pública; ela simboliza a aposta em um futuro mais sustentável e consciente. Ao reduzir os custos com energia elétrica e diminuir o impacto ambiental, a iniciativa se coloca como um exemplo para outras cidades que buscam alternativas renováveis para a gestão de seus recursos.

Com esse empreendimento, a população local também se beneficia, pois a economia gerada poderá ser revertida em melhorias nos serviços públicos e na qualidade de vida dos moradores. O projeto demonstra como a integração de tecnologia e sustentabilidade pode promover mudanças significativas, alinhando desenvolvimento econômico à preservação ambiental.

Ao adotar a energia solar, São José do Seridó reafirma seu compromisso com o meio ambiente e a inovação, abrindo caminho para uma gestão pública mais eficiente e sustentável.