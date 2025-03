BOLETIM – Maricultores catarinenses têm até 31 de março para enviar Relatório Anual de Produção

Os maricultores catarinenses têm até o dia 31 de março para enviar o Relatório Anual de Produção ao Ministério da Pesca e Aquicultura.

A entrega do documento é obrigatória para todos que possuem contratos de uso de águas da União.

O preenchimento do relatório deve ser feito individualmente no site do Ministério da Pesca e Aquicultura sobre a produção realizada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

O extensionista rural de Palhoça e líder dos projetos de maricultura e pesca da Epagri na Grande Florianópolis, Hugo Mazon, explica que as informações do relatório ajudam na construção de políticas públicas para o setor:

Os maricultores que não enviarem os relatórios podem perder os contratos.

De acordo com Hugo Mazon, os escritórios da Epagri nos municípios auxiliam os maricultores que tiverem dificuldades no preenchimento e envio dos relatórios:

O Relatório Anual de Produção é uma ferramenta essencial para orientar e fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais e serve de base para a elaboração do boletim com dados e análises sobre a produção aquícola nas águas brasileiras.

Repórter: Marcos Lampert