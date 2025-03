Olympique de Marseille x Nantes ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (02/03)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Olympique de Marseille x Nantes pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (02) às 15h45 HS. O mandante desta partida será o OL , que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia do Jogo: Olympique de Marseille x Nantes – Ligue 1 2025

Neste final de semana, o Marseille recebe o Nantes no Stade Vélodrome, com a missão de manter suas esperanças de título vivas na Ligue 1. A equipe de Roberto De Zerbi, atualmente em segundo lugar, está 13 pontos atrás do líder Paris Saint-Germain e não pode mais desperdiçar pontos se quiser alcançar os campeões da temporada passada.

Análise do Jogo

A derrota por 3-0 contra o Auxerre na última rodada foi um golpe duro para o Marseille, que viu a diferença para o PSG aumentar ainda mais. Com o Paris Saint-Germain vencendo o Lyon por 3-2, o Marseille agora luta para manter sua posição de classificação automática para a próxima edição da Liga dos Campeões. O Nice, com sua vitória por 2-0 sobre o Montpellier, diminuiu a vantagem do segundo colocado para apenas três pontos.

A forma em casa do Marseille tem sido um dos principais obstáculos para uma possível disputa pelo título, embora o time tenha mostrado uma melhora recente, com seis jogos invictos no Stade Vélodrome. No entanto, a equipe já perdeu pontos em seis dos seus 11 jogos em casa.

Apesar dos altos e baixos, o Marseille tem se destacado pela sua forte capacidade ofensiva, sendo o segundo time mais goleador da Ligue 1, com 50 gols em 23 partidas. O atacante Mason Greenwood tem sido um dos principais destaques, com 14 gols, ficando atrás apenas de Ousmane Dembélé, do PSG, na artilharia.

O Nantes, por sua vez, está vivendo uma temporada irregular e se encontra apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe de Antoine Kombouaré venceu apenas cinco partidas até agora, mas conseguiu empatar nove jogos, o que tem sido fundamental para se manter fora da parte inferior da tabela. A defesa do Nantes tem sido um problema, com 40 gols sofridos em 23 jogos, o que é um reflexo da fragilidade da equipe.

Escalações Possíveis

Marseille (formação 4-3-3): Rulli; Merlin, Kondogbia, Balerdi, Murillo; Hojbjerg, Bennacer, Henrique, Rabiot; Greenwood, Gouiri

Nantes (formação 4-3-3): Lopes; Amian, Sow, Castelletto, Pallois; Lepenant, Chirivella, Coquelin; Abline, Mohamed, Simon

Previsão do Jogo

Com a forma inconsistente do Nantes, especialmente após a humilhante derrota por 7-1 para o Monaco, espera-se que o Marseille consiga uma vitória relativamente tranquila. A expectativa é de que o time da casa vença por 2-0, já que o Nantes luta para encontrar consistência e se recuperar de suas fraquezas defensivas.

Conclusão

O Marseille precisa urgentemente de uma vitória para continuar sonhando com o título da Ligue 1 e garantir uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Nantes terá que se esforçar para evitar mais um resultado negativo, tentando melhorar seu desempenho fora de casa e, quem sabe, se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo para os fãs da Ligue 1 em várias plataformas esportivas, com horário marcado para 07h45 (horário do Reino Unido).

